Treuchtlinger Polizei sucht Unfallfahrer

vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, ein in der Treuchtlinger Waldstraße geparktes Auto angefahren.

Die hintere Tür und der Radlauf wurden dabei eingedellt und verkratzt. Schaden: rund 2000 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Unachtsam ausgeparkt

TREUCHTLINGEN – Zweimal hat es in den vergangenen Tagen in Treuchtlingen wegen Unachtsamkeit beim Ausparken „gekracht“. Am Freitag gegen 14.20 Uhr beschädigte zunächst ein 31-jähriger Autofahrer einen auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten Wagen. Den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro meldete er der Polizei. Am Sonntag gegen 14.45 Uhr streifte dann ein 45-Jähriger mit seinem Fahrzeug ein gegenüber dem Gesundheitszentrum stehendes Auto. Hier entstand ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro.

pm