Treuchtlinger Polizei sucht Unfallfahrer

vor 21 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Freitag zwischen 18.45 und 19.15 Uhr hat ein Unbekannter in Treuchtlingen vor dem Einkaufszentrum in der Ansbacher Straße einen dort geparkten, dunkelblauen Kombi angefahren.

Schaden: rund 1000 Euro. Der Verursacher meldete sich nicht, weshalb die Polizei Zeugen sucht (Telefon 09142/96440).

pm