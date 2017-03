Treuchtlinger Polizei sucht Zeugen

TREUCHTLINGEN - Die Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten, die sich vorige Woche und am Mittwoch ereignet haben.

Symbolbild Foto: Pixabay



Bereits zwischen dem 27. Februar und dem 3. März hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Park- & Ride-Platz am Treuchtlinger Bahnhof abgestelltes Auto angefahren. Am vorderen rechten Kotflügel und an der Fahrertür des Kleinwagens entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Besitzerin zeigte den Vorfall jedoch erst diese Woche an.

Eine zweite Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 8 und 9.30 Uhr entweder in der Fischergasse oder auf dem Lidl-Parkplatz in der Kanalstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte an einem der beiden Orte das Auto einer 43-jährigen Treuchtlingerin und hinterließ hinten links einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. In diesem Fall hält es die Polizei für möglich, dass der Verursacher den Unfall nicht bemerkt hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

