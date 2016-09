Treuchtlinger Polizeibericht: Auto gegen Traktor

BUBENHEIM - Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ist auf der Kreisstraße zwischen Holzingen und Bubenheim ein Traktor mit einem Auto zusammengestoßen.

Der 29-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns wollte nach links in Richtung Naßwiesen abbiegen, während ihn die 22-jährige Weißenburgerin am Steuer des Wagens überholte. Bei der Kollision wurde die junge Frau leicht verletzt. Am Auto entstand erheblicher Schaden, an der Zugmaschine nur geringer. Gesamthöhe: rund 8500 Euro.

Zeugen gesucht

BUBENHEIM – Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Donnerstag gegen 9.45 Uhr bei Bubenheim ereignet hat. Eine 20-jährige Treuchtlingerin war dort mit ihrem Auto in Richtung Graben unterwegs, als ihr auf Höhe des Ortsschilds ein silberner Opel entgegenkam und sich die Außenspiegel der Fahrzeuge streiften. Während die Frau, die nach eigenen Angaben ganz rechts gefahren war, sofort anhielt, fuhr der Opelfahrer in Richtung Ortsmitte weiter. Laut Polizei müsste er die Kollision jedoch bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

Unsicheres Gespann

WETTELSHEIM – Weil an seinem Anhänger keine Lichter angebracht waren, hat die Polizei einen 81-jährigen Traktorfahrer verwarnt. Außerdem fehlten an dem Gefährt das Schild „25 km/h“und ein weiteres Kennzeichen.

