Treuchtlinger Polizeibericht: Einbruch in Diakonie-Kaufhaus

TREUCHTLINGEN - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Diakonie-Kaufhaus in der Treuchtlinger Indus­triestraße ein.

Symbolbild Foto: pixabay



Sie gelangten über ein aufgebrochenes Fenster in das Büro des Kaufhauses und hebelten aus einem Schrank einen Tresorwürfel, den sie mitnahmen. Auch ein Schreibtisch wurde aufgebrochen. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die „Beute“ ist etwa 550 Euro wert.

Unfall am Arbeitsplatz

TREUCHTLINGEN – Während der Nachtschicht in einem metallverarbeitenden Betrieb war ein Arbeiter damit beschäftigt, ein 150 Kilogramm schweres Werkstück für Bohrungen vorzubereiten. Da er offenbar eine Stellschraube nicht fest genug angezogen hatte, verrutschte ein Führungsring und trennte dem Arbeiter ein Fingerglied ab. Der Mann wurde ärztlich versorgt und ins Klinikum Augsburg gebracht.

Verkehrsschild umgefahren

TREUCHTLINGEN – Am Dienstag­nachmittag rangierte ein Kraftfahrer aus Potsdam mit seinem Sattelzug in der Kästleinsmühlenstraße und stieß hierbei rückwärts gegen ein Verkehrszeichen. Das Schild wurde umgedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

