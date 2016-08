Treuchtlinger Polizeibericht: Erneuter Hausfriedensbruch

Eine weitere Meldung lautet "Mit dem Kopf aufgeschlagen" - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Ein 50-jähriger Treuchtlinger, der in den letzten Tagen bereits mehrfach polizeilich auffällig war, hat die Polizei auch am Dienstag wieder beschäftigt.

Symbolbild © colourbox



An verschiedenen Stellen in der Stadt beging er Hausfriedensbruch, so in einem Einkaufsmarkt und in einem Lokal. Als er in der Nacht dann eine Warnbake auf die Fahrbahn der Ringstraße gestellt hatte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam, da zu befürchten war, dass er weiter aktiv sein und es zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kommen könnte. Über die Sicherheitsbehörde wird nun eine Unterbringung im Bezirkskrankenhaus geprüft.

Mit dem Kopf aufgeschlagen

TREUCHTLINGEN – Auf dem Radweg zwischen Graben und Treuchtlingen stürzte am Dienstag­nachmittag eine 83-jährige Fußgängerin, die dort mit ihrem Trolley unterwegs war. Sie schlug hart mit dem Kopf auf den Weg auf und zog sich eine Platzwunde zu. Zur ärztlichen Versorgung musste sie ins Krankenhaus nach Weißenburg gebracht werden.





pm