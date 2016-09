Treuchtlinger Polizeibericht: Fahrrad geklaut

TREUCHTLINGEN - Am Dienstag oder Mittwoch wurde aus dem Fahrradkeller des Anwesens in der Schwarzfeldstraße 48 ein Fahrrad gestohlen.

Das blau-weiße Mountainbike der Marke „Merida“ hat einen Wert von rund 100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 09142/96440).

Gespann ohne Zulassung

TREUCHTLINGEN – Auf der B 13 stellten Beamte der Polizei ein landwirtschaftliches Gespann fest, das über eine längere Strecke mit einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern unterwegs war. Der mitgeführte Anhänger war zulassungsfrei und darf nur mit höchs­tens 25 Stundenkilometer bewegt werden. Gegen den 59-jährigen Landwirt aus dem Bereich Treuchtlingen wird nun wegen mehrerer Verstöße ermittelt.

Auto war unversichert

DIETFURT – Am Freitagabend kontrollierte die Polizei in Dietfurt einen Autofahrer aus dem Landkreis Fürth. Wie sich herausstellte, bestand für das Fahrzeug schon seit mehreren Wochen kein gültiger Versicherungsschutz mehr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer sowie den Fahrzeughalter erwartet nun eine Anzeige.

Ernte sabotiert

WOLFERSTADT – Ein bislang unbekannter Täter steckte auf einem Maisfeld nahe Wolferstadt eine Edelstahlstange in den Boden. Beim Abernten des Feldes geriet sie in den Maishäcksler, wobei Schneidwerk und Häcksler stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Bereits vor einer Woche kam es laut Polizei in diesem Bereich zu einem solchen Vorfall.

pm