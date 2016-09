Treuchtlinger Polizeibericht: Feueralarm ausgelöst

BÜTTELBRONN - Weil sie einen Feuermelder mit einer Hausglocke verwechselt hat, muss eine 31-Jährige mit einer Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen rechnen.

Symbolbild Foto: pixabay



Die Frau hatte am Montagmittag gegen 13 Uhr den Feuermelder am örtlichen Kirchturm gedrückt und damit die Sirene ausgelöst. Fünf Feuerwehrleute rückten an, mussten aber feststellen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Katze angeschossen

TREUCHTLINGEN – Am Montagmorgen lag eine Katze, die zuvor im Bereich Ziegelhüttenweg/Schloßberg unterwegs gewesen war, verletzt vor der Haustür ihres Halters. Ein Tierarzt stellte fest, dass das Tier angeschossen worden war, und entfernte das Projektil einer Luftdruckwaffe. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz.

Wildgehegezaun beschädigt

TREUCHTLINGEN – Am Donnerstag oder Freitag haben Unbekannte den Maschendrahtzaun eines Damwildgeheges am Weinberghof beschädigt. Durch das Loch flüchteten ein Hirsch und ein Hirschkalb. Die Tiere dürften sich laut Polizei noch im Bereich des Nagelbergs aufhalten.

