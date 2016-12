Treuchtlinger Polizeibericht: Feuerwehrhaus aufgebrochen

Desweiteren: Unfallzeugen gesucht – Verkehrszeichen gerammt – Batterie-Klau vereitelt – Leitplanke demoliert - 13.12.2016 15:32 Uhr

BÜTTELBRONN - In der Zeit von Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, sind Unbekannte ins Büttelbronner Feuerwehrahaus eingebrochen.

Symbolbild © colourbox



Der oder die Täter hebelten ein Fens­ter sowie im Gebäude zwei Türen auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gestohlen wurde nichts. Die Tat könnte laut Polizei im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in den Langenaltheimer Freibad-Kiosk stehen (wir berichteten). Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

Unfallzeugen gesucht

TREUCHTLINGEN – Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, bei dem am Montag auf der Staatsstraße 2230 zwischen Treuchtlingen und Heusteige ein Schaden von rund 7500 Euro entstanden ist. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Soln­hofen war dort gegen 18.45 Uhr Richtung Stadtmitte unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das auf seiner Seite fuhr und ihn zum Ausweichen zwang. Dabei kam der junge Mann von der Fahrbahn ab und schrammte mit seinem Wagen an der Leitplanke entlang. Verletzt wurde niemand, der Verursacher fuhr jedoch weiter. Er fuhr vermutlich einen dunklen SUV. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

Verkehrszeichen gerammt

BÜTTELBRONN – Am Samstagmorgen hat eine 47-jährige Autofahrerin an der Einfahrt des B 2-Parkplatzes an der Landkreisgrenze Richtung Donauwörth mehrere Verkehrsschilder gerammt. Der Frau war nach eigenen Angaben schlecht geworden, weshalb sie von der Fahrbahn abkam. Bei der Kollision entstand ein Schaden von rund 6500 Euro. Da der Tank des Unfallwagens aufgerissen wurde, musste die Straßenmeisterei ausrücken. Die Verursacherin blieb unverletzt.

Batterie-Klau vereitelt

TREUCHTLINGEN – Auf frischer Tat haben aufmerksame Zeugen am späten Sonntagvormittag einen mutmaßlichen Dieb ertappt, der sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Treuchtlinger Elkan-Naumburg-Straße an einem Sammelbehälter zu schaffen machte. Offenbar wollte der Mann eine Batterie stehlen. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, fuhr er in einem Auto weg. Den Fahrzeughalter konnte die Polizei jedoch über das Kennzeichen ermitteln.

Leitplanke demoliert

REHLINGEN – Etwa 5000 Euro Schaden hat ein Lastwagenfahrer am Montag an der Schutzplanke der B 2 auf Höhe der Abfahrt Rehlingen hinterlassen. Das Fahrzeug des Unbekannten geriet gegen 8.10 Uhr auf der Fahrt Richtung Donauwörth auf gerader Strecke gegen die rechte Leitplanke und beschädigte diese auf rund 80 Metern Länge. Außerdem wurde die Straße stark verschmutzt. Dem Fahrer gelang es danach offenbar, sein Gefährt wieder unter Kontrolle zu bringen. Um den Schaden kümmerte er sich nicht. Die Polizei fand an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile der Firma Scania und bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

pm - Treuchtlinger Kurier