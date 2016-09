Treuchtlinger Polizeibericht: Mit 114 Sachen durchs Dorf

Desweiteren: Beim Wenden kollidiert – Mauer angefahren – Hinweise gegen Rechts - vor 4 Minuten

DIETFURT - Mit 114 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde ist am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Raum Augsburg auf der B 2 durch Dietfurt gerast.

Symbolbild © pixabay



Symbolbild Foto: pixabay



Er hatte allerdings Pech: Die Polizei war gerade dabei, das Tempo der Fahrzeuge an dieser Stelle mit dem Lasermessgerät zu kontrollieren. Den Temposünder erwartet deshalb nun ein zweimonatiges Fahrverbot. Dazu kommt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.

Beim Wenden kollidiert

SCHAMBACH – Lediglich Sachschaden ist am Mittwoch gegen 11 Uhr bei einem Unfall im Hasenweg in Schambach entstanden. Ein 23-jähriger Treuchtlinger wollte mit seinem Auto wenden. Dabei stieß er gegen das Fahrzeug einer 48-Jährigen.



Mauer angefahren

TREUCHTLINGEN – Ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht und eine deftige Rechnung kommen auf eine 22-Jährige zu, die am Dienstag­nachmittag in der Straße „Am Hochgericht“ in Treuchtlingen eine Tro­ckenmauer angefahren hat. Um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro an der Mauer sowie etwa 1000 Euro an ihrem Transporter kümmerte sich die junge Frau nicht. Die Polizei konnte die Unfallfahrerin jedoch ermitteln.

Hinweise gegen Rechts

TREUCHTLINGEN – Nach einem Vorfall am vergangenen Freitag ruft das Landkreisbündnis gegen Rechts die Bevölkerung zu verstärkter Wachsamkeit gegenüber rechtsextremen Umtrieben auf. Ein 42-jähriger Betrunkener hatte vor einer Woche am Treuchtlinger Bahnhof nach einem Platzverweis einem Mitarbeiter der Bahn den „Hitlergruß“ gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen. Das Bündnis bittet aus diesem Anlass darum, jeden Hinweis auf Aktivitäten, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund per E-Mail an kontakt@wug-gegen-rechts.de zu melden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wug-gegen-rechts.de.

pm - Treuchtlinger Kurier