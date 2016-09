Treuchtlinger Polizeibericht: Rücksichtsloses Überholen

TREUCHTLINGEN - Ein besonders rücksichtsloses Fahrverhalten legte ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Sachsen-Anhalt an den Tag.

Symbolbild Foto: pixabay



Am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr überholte er auf der Bundesstraße 2 bei Langenaltheim im zweispurigen Bereich seinerseits einen bereits überholenden Wagen und fuhr hierbei über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn. Bei diesem gefährlichen Manöver hatte ihn jedoch die Polizei mit der Laserpistole im Visier. Den 27-Jährigen aus Merseburg, der mit stolzen 153 Stundenkilometern unterwegs war, erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von etwa 600 Euro.

Bezahlte Ware nicht erhalten

TREUCHTLINGEN – Ein 50-jähriger Mann erstattete bei der Polizei Anzeige gegen den Verantwortlichen einer Augsburger Firma, da er dort Anfang Juni über ein Internet-Verkaufsportal einen Bürocontainer im Wert von rund 6.000 Euro erworben und bezahlt, jedoch nicht geliefert bekommen hatte. Seitdem wird der Geschädigte nach eigenen Angaben vom Verkäufer mit fadenscheinigen Ausreden vertröstet. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

„Rempler“ am Wertstoffhof

TREUCHTLINGEN – Am Samstag gegen 10.30 Uhr kam es auf dem Wertstoffhof zu einem Kleinunfall mit etwa 1.500 Euro Sachschaden. Ein 60-jähriger Treuchtlinger fuhr in seinem Kleintransporter mit geöffneten Hecktüren an einem wartenden Transporter vorbei, als eine der Türen gegen das andere Fahrzeug knallte.

Unfall beim Abbiegen

TREUCHTLINGEN – Am Montag gegen 18 Uhr übersah eine 26-jährige Treuchtlingerin mit ihrem Auto beim Linksabbiegen von der Elkan-Naumburg-Straße in die Bürgermeis­ter-Döbler-Allee den Wagen einer 34 Jahre alten Frau, die stadtauswärts unterwegs war. Gesamtschaden: rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit.

