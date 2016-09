Treuchtlinger Polizeibericht: Schaden nicht bemerkt

TREUCHTLINGEN - Am Freitagmorgen stieß ein 47-jähriger Treuchtlinger vor seinem Wohnanwesen in der Bürgermeister-Sommer-Straße gegen einen geparkten Wagen. Er ging in sein Haus zum Telefonieren.

Als er zurückkam, war der angefahrene Pkw weg. Es soll sich um einen silbernen oder grauen Kleinwagen gehandelt haben. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstand, ist unklar. Der Schaden am Auto des Unfallverursachers, der den Unfall bei der Polizei gemeldet hat, beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Illegal Müll abgelagert

TREUCHTLINGEN – An den Abfallcontainern bei der Grundschule stellten Anwohner fest, dass dort illegal Abfall abgelagert worden war. Mehrere Müllsäcke mit Hausmüll lagen neben diesen Containern in der Hahnenkammstraße. Da Hinweise auf die ehemaligen Besitzer des Mülls vorliegen, wurden Ermittlungen aufgenommen. Die Verursacher müssen mit einem Bußgeld rechnen.

