Treuchtlinger Polizeibericht: Trickdiebstahl im Supermarkt

TREUCHTLINGEN - Einer 88-jährigen Treuchtlingerin wurde in einem Verbrauchermarkt aus ihrer Einkaufstasche die Geldbörse gestohlen.

Symbolbild Foto: pixabay



Bereits beim Betreten des Marktes war der Frau ein etwa 45-jähriger Mann mit osteuropäischem Aussehen aufgefallen, der sie offensichtlich fixierte. Als sich die Frau wenig später in der Obst- und Gemüseabteilung aufhielt, wurde sie von einem etwa zehnjährigen, blonden Mädchen angestupst und um eine Auskunft gebeten. Während die Frau durch das Mädchen abgelenkt war, klaute ein Unbekannter die Geldbörse aus der mit einem Reißverschluss verschlossenen Einkaufstasche, die auf einem Rollator abgelegt war. Die Geschädigte hat den Verlust erst später bemerkt. Der Mann und das Mädchen hatten den Markt zwischenzeitlich verlassen.

Auto zerkratzt

TREUCHTLINGEN – In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter den in der Ringstraße abgestellten Wagen eines 31-jährigen Treuchtlingers ringsherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachschaden: geschätzte 6.000 Euro. Die Polizei bitte um Hinweise (Tel. 09142/96440).

Feier artete aus

TREUCHTLINGEN – Zwischen zwei 31 und 32 Jahre alten, osteuropäischen Mitbürgern kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Beide waren zunächst Gäste bei einer Feierlichkeit in einem Treuchtlinger Lokal. Danach kam es zu einer Streitigkeit, welche in einer handfesten Schlägerei gipfelte. Der 32-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Fraktur der rechten Hand vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Gunzenhausen gebracht. Gegen beide leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

