Treuchtlinger Polizeibericht: Ungebremst aufgefahren

vor 40 Minuten

MÖHREN - Ein 27-Jähriger fuhr am Samstag mit seinem Auto samt Anhänger in der Ortsmitte von Möhren aus Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw auf.

Symbolbild © pixabay



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der angefahrene Wagen gegen eine Hausmauer gestoßen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Palmenwurf aus Frust

TREUCHTLINGEN – Ein „amtsbekannter“ 50-jähriger Treuchtlinger wurde am Samstag gegen 12.30 Uhr wegen eines bestehenden Hausverbotes im E-Center in der Nürnberger Straße vor die Türe gesetzt. Vor dem Markt pöbelte er daraufhin Personen an und beleidigte diese mit unschönen Kraftausdrücken. Weiter warf er eine etwa zwei Meter hohe Palme samt Pflanzkübel auf Gehweg und Straße. Laut Zeugenaussagen mussten mehrere Autos abbremsen und ausweichen. Die Fahrer dieser Autos werden nun gebeten, sich bei der Polizei Treuchtlingen unter Tel. 09142/9644-0 zu melden. Dort wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

pm