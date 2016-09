Treuchtlinger Polizeibericht: Zweimal ohne Schein

Desweiteren: Fahrradträger fiel auf Auto – Uneinsichtiger Ruhestörer - vor 44 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am vergangenen Samstag und Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 2 zwei Wagenlenker beim Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt.

Symbolbild © colourbox



Am Samstag hielt die Polizei um die Mittagszeit einen 32 Jahre alten Berliner an, der nach einer Sperre bis jetzt keine neue „Pappe“ beantragt hatte. Am Sonntag kurz vor Mitternacht wurde ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Raum Halle kontrolliert, der ebenfalls nach einem Führerschein­entzug keine neue Fahrerlaubnis beantragt hatte. Beide Fahrzeugführer müssen mit einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein rechnen. Zudem wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Fahrradträger fiel auf Auto

TREUCHTLINGEN – Am vergangenen Sonntag­nachmittag gegen 16 Uhr kam es an der Ampelanlage „An der Heusteige“ zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrradträger eines Wohnmobils mit zwei montierten Fahrrädern herunterfiel und auf die Motorhaube eines dahinter wartenden Wagens knallte. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Glücklicherweise löste sich der Fahrradträger beim Anfahren an der Ampel und nicht bei voller Fahrt, sodass der Sachschaden überschaubar blieb und niemand verletzt wurde. An der Halterung des Trägers hatte sich nach Polizeiangaben durch Fahrvibrationen offensichtlich eine Schraube gelöst.

Uneinsichtiger Ruhestörer

TREUCHTLINGEN – Sonntagfrüh gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei verständigt, da aus einer Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Ansbacher Straße sehr laute Musik die Nachbarschaft gestört hat. Vor Ort trafen die Beamten auf einen sehr uneinsichtigen und aggressiven Wohnungsmieter, der erst durch Androhung der Gewahrsamnahme zur Räson gebracht werden konnte. Die Folge war eine Anzeige.

pm - Treuchtlinger Kurier