Treuchtlinger sagen Ausbaubeiträgen den Kampf an

Reinhold Eckel von der Bürgerinitiative im Interview – Informationsabend am 16. Januar - vor 16 Minuten

TREUCHTLINGEN - Der Widerstand wächst. Überall in der Region wehren sich Bürger und auch Kommunen gegen die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Bürgerinitiativen gründen sich – allein in Mittelfranken aktuell fast 140. Und sogar innerhalb der CSU regt sich Kritik. Nur im Treuchtlinger Rathaus herrscht dröhnendes Schweigen.

In der Treuchtlinger Schwarzfeldstraße demonstrieren Reinhold Eckel und weitere Anlieger mit Plakaten gegen die Ausbaubeiträge. © Patrick Shaw



So zumindest empfindet es Reinhold Eckel, Anwohner der aktuell ganz oben auf der Ausbauliste stehenden Schwarzfeldstraße. Als Mitgründer der Treuchtlinger Bürgerinitiative lädt er für Dienstag, 16. Januar, 19 Uhr, zu einem Informationsabend in die Wallmüllerstuben ein. Wir haben ihn gefragt, was er und seine Mitstreiter erreichen wollen.

Herr Eckel, was bezweckt die Bürgerinitiative und was bewegt Sie, mit dem Thema Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS) an die Öffentlichkeit zu gehen?

Reinhold Eckel: Wir wollen zusammen mit den anderen Initiativen einen Bürgerentscheid erreichen, damit die STRABS komplett gekippt wird. Es geht nicht um Probleme in der Stadt, sondern darum, wie wir uns gegen dieses ungerechte Gesetz wehren können. Es kann nicht sein, dass bei uns eine ältere Frau 3600 Euro zahlen soll, obwohl sie noch nie ein Auto besessen hat, dass Anwohner, die hart für ihr Altbau-Häuschen geschuftet haben, für den Straßenausbau einen Kredit aufnehmen müssen, während Villenbesitzer in München wegen des Verwaltungsaufwands vor den Beiträgen verschont bleiben.

Wenn die Anlieger nicht für den Straßenausbau und -unterhalt aufkommen, müssten das aber doch entweder alle Einwohner (Stichwort „wiederkehrende Beiträge“) oder die Kommune tun? Ist es mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten und die Wertsteigerung der Immobilie nicht fairer, die Hausbesitzer zu belasten – nach dem Leitspruch „Eigentum verpflichtet“?

Eckel: Nein. Ers­tens sind die Straßen ja nicht deren Eigentum, sondern werden von allen benutzt. Bei uns in der Schwarzfeldstraße donnern die Lastwagen und Busse genauso durch wie auf den Staatsstraßen. Zweitens hieße das im Umkehrschluss, dass die Stadt bisher durch ihre Untätigkeit beim Straßenunterhalt den Wert der Häuser und Grundstücke gesenkt hätte. Ausbaubeiträge sind generell nicht sinnvoll, egal von wem sie kommen. Stattdessen müsste der Bund über den Finanzausgleich tätig werden und die Kommunen zweckgebunden mit dem nötigen Geld aus Grund- und Kfz-Steuer ausstatten. Aktuell sind in Bayern für den Straßenausbau etwa 60 Millionen Euro nötig. Das ist weniger als ein Promille des Staatshaushalts.

Also müsste die Stadt eigentlich auf Ihrer Seite sein?

Eckel: Ja, müsste sie. Und das ärgert mich und die Leute am meisten. Das Thema wird hier in Treuchtlingen einfach totgeschwiegen. Da heißt es nur: „Das ist Gesetz, da gibt’s nichts zu diskutieren.“ Dabei merkt die Stadt nicht einmal, dass unsere Bürgerinitiative für sie arbeitet.

Reinhold Eckel zeigt der „STRABS“ die Rote Karte. © Patrick Shaw



Ohne die STRABS gäbe es auch den ganzen Ärger nicht, weniger Verwaltungsaufwand und weniger Prozesse. Ich erwarte von Bürgermeister und Stadtrat, dass sie sich hinter ihre Bürger stellen – so wie in Weißenburg und Gunzenhausen. Aber die drittgrößte Stadt im Landkreis versteckt sich hinter einem Schuldenberg und einem unsozialen Gesetz aus der Pferdekutschenzeit.

Wie geht es jetzt weiter?

Eckel: Nächsten Dienstag informieren wir die Bürger über den Stand der Vorbereitungen. Wir haben vor allem auch die Bewohner der Ortsteile eingeladen, denn dort wird es mit der STRABS wegen der großen Grundstücke besonders teuer. Am 26. Januar sind wir dann mit einem Stand auf dem Wochenmarkt, an dem schon die Unterschriftenlisten ausliegen sollen. Die bekommen wir allerdings erst zwei Tage vorher und müssen sie dann schnellstmöglich füllen. Für ein Bürgerbegehren brauchen wir [bayernweit] mindestens 25.000 Unterzeichner. Wir hoffen auf eine große Bürgerbeteiligung, denn nur zu sagen, „Da kann man sowieso nichts machen!“, ist keine Demokratie. Demokratie bedeutet Bewegung.

Am Dienstag, 16. Januar, ab 19 Uhr informiert die Bürgerinitiative in den Treuchtlinger Wallmüllerstuben über ihr Anliegen. Zu Gast ist Willy Bergdolt, einer der Initiatoren des Protests in Weißenburg.

Zum Thema: Wer zahlt wieviel am Galgenbuck?

Bei der Sanierung samt Ausbau der Treuchtlinger Schwarzfeldstraße werden die Anwohner mit voraussichtlich vier Euro pro anzurechnendem Quadratmeter Grundstücks- und Geschossfläche zur Kasse gebeten. Diese errechnet sich aus der Grundstücksgröße und dem Faktor 1,0 für ein eingeschossiges, 1,3 für ein zweigeschossiges, 1,6 für ein dreigeschossiges und 1,9 für ein viergeschossiges Gebäude. Wer zum Beispiel ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück mit einem zweistöckigen Einfamilienhaus darauf hat, kommt auf eine „maßgebliche Fläche“ von 1300 Quadratmetern und zahlt folglich etwa 5200 Euro Ausbaugebühren.

Ist das Areal ein Eckgrundstück, das noch an eine zweite Straße grenzt (die in Zukunft ebenfalls ausgebaut werden könnte), verringert sich der Betrag um 40 Prozent. Noch deutlich teurer wird es für die Anlieger der Schwarzfeld-Stichstraße parallel zur Eichendorffstraße Richtung Süden: Sie zahlen nicht vier, sondern neun Euro pro Quadratmeter – im obigen Fall also 11.700 Euro. Alle Zahlen, die das Stadtbauamt so bei den Anliegerversammlungen vorgestellt hat, beruhen auf einer vorläufigen Kostenschätzung. Irritierend ist ferner, dass Anlieger, deren Fläche durch einen Grünstreifen von der auszubauenden Straße getrennt ist, überhaupt nicht mitzahlen müssen. Das betrifft insbesondere Teile des im Bau befindlichen Rotkreuz-Seniorenzentrums in der Weißenburger Straße (wo es aktuell allerdings nicht um einen Ausbau, sondern um eine Neuerschließung geht).

[ergänzt 10.01.2017, 9.14 Uhr]

