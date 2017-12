Treuchtlinger Schlossweihnacht öffnet an sechs Tagen

Markt findet am zweiten und dritten Adventswochenende statt – Über 55 Aussteller und viele Konzerte - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am zweiten und dritten Adventswochenende findet wieder rund ums Schloss der Treuchtlinger Weihnachtsmarkt statt.

Im weihnachtlichen Lichterglanz präsentiert sich die Heinrich-Aurnhammer-Straße vom 8. bis 10. und 15. bis 17. Dezember zur Treuchtlinger Schlossweihnacht. © Archivfoto: Patrick Shaw



Vom 8. bis 10. und vom 15. bis 17. Dezember werden über 55 Aussteller die Heinrich-Aurnhammer-Straße zwischen Lambertuskirche und Volkskundemuseum in ein kleines Weihnachtsdorf aus Holzhütten verwandeln. Außerdem werden der Museumshof und das Museum einbezogen.

Die Aussteller präsentieren alles, was das vorweihnachtliche Herz begehrt: Von Kunsthandwerk, Krippen, Holzarbeiten und Keramik bis hin zu Strickwaren und Geschenkartikeln. Kulinarische Leckereien dürfen nicht fehlen. Dazu gibt es Glühwein, Feuerzangenbowle und Waffeln

Offiziell eröffnet wird die Schlossweihnacht am Freitag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr – traditionell vom Treuchtlinger Christkind Sabrina Baumgärtl und Bürgermeister Werner Baum. Die beiden werden dieses Mal unterstützt vom evangelischen Kindergarten „Unter dem Regenbogen“. Der Weihnachtsmarkt hat freitags und samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Am Eröffnungstag gibt es dann nach den Auftritten des Kindergartens „Am Burgstall“ (17.30 Uhr) und der Stadt- und Jugendkapelle Treuchtlingen (18 Uhr) eine Premiere: die Nürnberger Latin-Jazz-Band „Cafe Late“ ist das erste Mal auf der Schlossweihnacht zu Gast und bittet zur „Latin Jazz Weihnacht“ (19 bis 20.30 Uhr). Geboten werden Weihnachtssongs aus dem Pop- und Jazzbereich, gemischt mit sanften Downbeats.

Und auch sonst ist auf und vor der Bühne viel geboten: Am Samstag, 9. Dezember, spielt um 16.30 Uhr das Blockflötenensemble der Treuchtlinger Musikschule. Kinder können sich wieder auf die Fürnheimer Puppenbühne freuen (17 und 18 Uhr mit unterschiedlichen Stücken). Von 19 bis 21 Uhr gibt es dann weihnachtliche Unterhaltungsmusik mit Thomas Erdinger & Nelli.

Am zweiten Adventssonntag (10. Dezember) gibt der Gesangverein Treuchtlingen zusammen mit dem Männergesangsverein Osterdorf ein adventliches Konzert (15 Uhr, Lambertuskirche). Der Chor „Grodaus“ singt um 17 Uhr im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Um 18.30 Uhr schließlich präsentiert die Gruppe „Spektakulum Gauklorum“ eine sehenswerte Feuerjonglage.

Außerdem lädt die Arbeiterwohlfahrt zum Plätzchen backen und Geschenke basteln für Kinder in den Sozialtreff, Hauptstraße 35, ein – samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Die Quad-Freunde Spalt organisieren am Samstag und Sonntag weihnachtliche Quad-Fahrten für soziale Zwecke. Auch am dritten Adventswochenende gibt es wieder ein buntes Programm. Ein ausführlicher Bericht darüber folgt.

Im Museumshof und im Museum präsentieren sich weitere Aussteller. Am Stand des Thüringer Glasbläsers können sich Erwachsene und Kinder selbst als Glasbläser probieren. Im stimmungsvollen und gemütlichen Museumscafé können die Besucher nach einem Bummel über den Weihnachtsmarkt bei Salon-Musik entspannen und selbstgebackene Plätzchen sowie hausgemachte Kuchen probieren.

Renate Knufinke zeigt täglich Szenen aus ihrer romantischen Märchenausstellung. Und während die Eltern oder Großeltern sich aufwärmen, können die Kinder am Bastelstand des Informations- und Umweltzentrums selbst aktiv werden: Unter Anleitung werden von 17 bis 19 Uhr aus Naturmaterialien viele kleine und schöne Dinge gezaubert. Von 17 bis 19 Uhr zeigt auch der Maler Eduard Raab an allen Tagen eine Auswahl seiner Werke.

