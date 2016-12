Treuchtlinger Schulen nehmen Rücksicht auf Religion

Debatte um „Weihnachtsverbot“ in Istanbul und schulfreie Tage in Deutschland - 21.12.2016 06:05 Uhr

TREUCHTLINGEN - Was bedeutet Integration, was Religionsfreiheit, und was ist gerecht? Mit dem Zustrom der Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten und der vor Elend und Perspektivlosigkeit fliehenden Migranten aus Afrika stellen sich Fragen, die längst als geklärt galten. Manchmal müssen sie tatsächlich neu bewertet werden, manchmal sind sie aber auch nur Ausdruck einer diffusen „Besorgnis“.

Kein Neid wegen religiöser Feiertage: An den Treuchtlinger Schulen – hier ein Bild vom ersten Schultag vor zwei Jahren – gibt es ein gutes Miteinander zwischen Schülern aller Bekenntnisse. © Patrick Shaw (Archiv)



Kein Neid wegen religiöser Feiertage: An den Treuchtlinger Schulen – hier ein Bild vom ersten Schultag vor zwei Jahren – gibt es ein gutes Miteinander zwischen Schülern aller Bekenntnisse. Foto: Patrick Shaw (Archiv)



Eine dieser Fragen kam heuer am ers­ten Schultag von Eltern der Treuchtlinger Abc-Schützen. Denn während ihre Kinder brav mit Ranzen und Schultüte in den Klassenzimmern saßen, hatten ihre muslimischen Mitschüler wegen des islamischen Opferfests noch einen Tag frei. Konsequent? Ungerecht? Nach dem Wirbel um das zeitweilige „Weihnachtsverbot“ an einer deutsch-türkischen Schule in Istanbul tauchte dieses Thema nun erneut auf.

Neu und der Flüchtlingsdebatte geschuldet, wie es einige Kritiker vermuteten, ist die Regelung jedenfalls nicht. Tatsächlich haben Schüler muslimischen, jüdischen oder christlich-orthodoxen Glaubens in Bayern bereits seit fast 40 Jahren die Möglichkeit, an besonders hohen Feiertagen ihrer Religionen auf Wunsch zu Hause zu bleiben. Grundlage dafür ist die seit 1978 jährlich erlassene Feiertags-Bekanntmachung des Kultusministeriums (siehe „Zum Thema“ unten). Die einzelnen Schulen setzen sie lediglich um.

An der Treuchtlinger Grundschule führte dies wegen des wechselnden Termins des islamischen Fastenmonats Ramadan dieses Jahr ausnahmsweise dazu, dass muslimische Kinder am ers­ten Schultag daheim bleiben durften. Ähnlich kurios war es 2014, als das Fas­tenbrechen auf die letzten zwei Tage vor den Sommerferien fiel. „Damals fuhren viele türkische Familien schon früher in den Urlaub“, erinnert sich Schulleiter Herbert Brumm. „Dafür bekamen die Kinder aber auch keine Zeugnisse, denn die gibt es nur am letzten Schultag.“

Generell steht es den Familien anderer Bekenntnisse frei, ihre Kinder an den betreffenden Feiertagen in die Schule zu schicken oder nicht. „Etwa die Hälfte macht davon Gebrauch“, so die Erfahrung an der Treuchtlinger Grundschule, die rund 90 muslimische Mädchen und Buben besuchen. „Die Bildungswilligen kommen trotzdem“, meint Brumm. Für viele Familien sei es sogar eher ein Problem, die Kinder daheim zu lassen, weil beide Eltern berufstätig sind. „Was heißt schon ungerecht?“, so der Rektor. „Es geht doch nur um zwei, drei Tage.“

Umgekehrt sind die muslimischen und jüdischen Grundschüler bei den christlichen Weihnachtsfeiern laut Brumm „eigentlich immer alle dabei. Viele singen auch die Weihnachtslieder mit, die sie ja ohnehin überall hören.“ Einige muslimische Familien aus Tschetschenien, die schon seit mehreren Jahren in Treuchtlingen leben, hätten anfangs sogar eigens Kuchen gebacken, um ihn den Kindern zum Verteilen mit in die Schule zu geben – mehr Sinn für die Gemeinschaft, als von der zunehmenden Zahl der Bekenntnislosen kommt.

An der Senefelder-Schule sind die unterschiedlichen Feiertage nach Worten von Direktorin Gabriele Gippner ebenfalls „gar kein Thema“. Sie halte es für „selbstverständlich“, auf die religiösen Bräuche eines jeden Rücksicht zu nehmen. Dass andersgläubige Schüler zusätzlich auch an den christlichen Festtagen frei haben, sei ja nicht deren Wunsch, sondern liege daran, dass es in Deutschland gesetzliche Feiertage gibt. Klagen über diese vermeintliche Ungerechtigkeit habe sie „noch nie gehört“. Die Hintergründe der Feste würden den Schülern zudem im Ethik- und im Religionsunterricht erklärt.

Jeder vierte Schüler ist Muslime

An der „Sene“ betrifft die Feiertagsregelung immerhin fast ein Viertel der Schüler. Rund 300 der knapp 1300 Kinder und Jugendlichen sind muslimischen Glaubens. „Die Mehrheit nimmt sich an den Tagen auch frei“, schätzt Gippner. „Die Schüler brauchen dafür keine eigene Befreiung, sollten uns aber informieren, damit keiner verloren geht.“ Eine kleine Panne habe es vergangenes Jahr gegeben, als die Schule ihre Klassenfahrt-Woche versehentlich auf den Termin des Zuckerfests gelegt habe und zahlreiche muslimische Schüler nicht mitfahren konnten.

Etwas kritischer sieht die Schulleiterin das Fasten während der Prüfungszeit. „Wenn die Schüler ihren Quali schreiben und vorher nichts gegessen haben, kann sich das schon auswirken“, warnt sie – zumal der Islam hier durchaus Ausnahmen zulasse.

Im Großen und Ganzen beobachtet Gippner an ihrer Schule aber sogar das genaue Gegenteil von Missgunst und Spaltung in Folge religiöser Eigenheiten, wie sie offenbar einige Eltern befürchten. „Letzte Woche sind mehrere Schüler von sich aus zu mir gekommen und haben darum gebeten, vor Weihnachten noch eine Gedenkfeier für die Opfer von Aleppo abhalten zu dürfen – und jetzt natürlich auch für die Terroropfer von Berlin“, erzählt die Direktorin. „Da ist bei uns eine große Gemeinschaft vorhanden.“

Zum Thema : Frei für Christen, Juden und Muslime

An welchen religiösen Festtagen muslimische, jüdische und christlich-orthodoxe Schüler daheim bleiben dürfen, regelt in Bayern die jährliche Feiertags-Bekanntmachung des Kultusministeriums. Sie basiert auf dem „Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage sowie anderer religiöser und nationaler Feiertage“ sowie auf der Bekanntmachung vom 13. Juni 1978 und deren geänderter Fassung vom 3. November 1993.

Demnach sind muslimische Schüler jeweils an den ersten beiden Tagen der islamischen Feste „Kurban Bayrami“ (Opferfest) und „Ramazan Bayrami“ (Fastenbrechen/Zuckerfest) auf Wunsch vom Unterricht und schulischen Veranstaltungen befreit. Die Termine legt der Koordinationsrats der Muslime fest. In diesem Schuljahr fallen sie auf den 12. und 13. September (Opferfest) sowie den 25. und 26. Juni (Fastenbrechen).

Schüler orthodoxer Bekenntnisse müssen neben den ohnehin unterrichtsfreien christlichen Feiertagen (Karfreitag/Ostern, Pfingsten, Chris­ti Himmelfahrt und Weihnachten) auch am „Fest der Theophanie“ nicht zur Schule gehen. Dessen Termin und das Datum von Weihnachten variieren allerdings je nach Lehre und werden von der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland sowie der russischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats bestimmt. So feiern griechisch-orthodoxe Schüler in diesem Schuljahr das Fest der Theophanie am 6. Januar, russisch-orthodoxe am 19. Januar. Für letztere fällt zudem der erste Weihnachtsfeiertag auf den 7. Januar.

Die meisten zusätzlichen freien Tage haben jüdische Schüler. Sie dürfen dieses Schuljahr nach Vorgabe des Landesverbands der israelitischen Kultusgemeinden am 17./18. September und 24./25. Oktober (Laubhüttenfest „Sukkoth“), am 3./4. Oktober (Neujahrsfest „Rosch Haschanah“), am 12. Oktober (Versöhnungstag „Jom Kippur“), am 11./12. und 17./18. April (Osterfest „Pessach“) sowie am 31. Mai/1. Juni (Wochenfest „Schawuoth“) zu Hause bleiben.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier