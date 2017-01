Treuchtlinger Schützen haben Vorstand wiedergewählt

Aufwind im Verein ist spürbar – Viele neue und junge Mitglieder - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Traditionell am Samstag nach Heilig-Dreikönig hat die Vereinigte Schützengesellschaft Treuchtlingen ihre Hauptversammlung abgehalten. Dabei standen auch Neuwahlen der Vorstandschaft auf der Tagesordnung.

Die Bogenschießanlage gewinnt vor allem unter den jungen Leuten neue Mitglieder für die VSG Treuchtlingen. © Archiv Benjamin Huck



Die Bogenschießanlage gewinnt vor allem unter den jungen Leuten neue Mitglieder für die VSG Treuchtlingen. Foto: Archiv Benjamin Huck



Nach der Begrüßung gedachten die Schützen ihrer im Vorjahr verstorbenen Mitglieder. Anschließend zog die Vorsitzende Nicole Braun in ihrem Bericht ein Resümee des vergangenen Jahres. Eine bisher festzustellende leichte „Vereinsmüdigkeit“ sei wegen einer Vielzahl neuer und jüngerer Mitglieder rückläufig. Sie stellte fest, dass der Verein mit derzeit 115 Mitgliedern sowohl sportlich als auch gesellschaftlich auf einem sehr guten Weg sei.

Neben den Veranstaltungen des Vereins hob sie besonders die engagierten Mitglieder hervor, die auch 2016 wieder ihre Freizeit für Arbeitsdienste am Schießhaus und an den Schießanlagen opferten. So wurden der Vorplatz des Vereinsheimes gepflastert und neue Parkplätze angelegt. Im Schwarzpulverstand war eine aufwändige Reparatur des Daches erforderlich, und nicht zuletzt wurde im Gastraum des Schießhauses die Einrichtung erneuert.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft folgten im Anschluss die Neuwahlen. Hier zeigte sich deutlich, dass die Treuchtlinger Schützen mit ihrer Vereinsführung offenbar sehr zufrieden sind. Die gesamte Vorstandschaft wurde in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzende bleibt Nicole Braun. Ihr zur Seite stehen ihre Stellvertreter Wolfgang Stys und Walter Lehnberger. Mit der Erledigung der finanziellen Angelegenheiten ist weiterhin Rolf Griesbauer, für den Schriftverkehr und die Öffentlichkeitsarbeit wieder Reinhard Löffler beauftragt. Bewährt hat sich auch die Arbeit von Dieter Gröger im sportlichen Bereich und bei der Jugendarbeit.

Unterstützung findet die Vereinsführung durch die Ausschussmitglieder Simone Gröger, Josef Barna, Peter Braun, Herta Lehnberger und Daniel Schauer. Für die Sparten Schwarzpulver, Karabiner und Bogen zeichnen sich die Referenten Uli Steiner, Peter Braun und Josef Barna verantwortlich. Seit Jahresbeginn sorgen Simone und Dieter Gröger nach einem Wirtswechsel für das leibliche Wohlbefinden der Schützen.

pm