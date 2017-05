Treuchtlinger Senefeler-Schule auf Forschungsreise

Erasmus-Gruppen zum Thema „Wasser“ in Bulgarien und Rumänien - vor 51 Minuten

TREUCHTLINGEN - Nicht "New York, Rio, Tokio", wie in dem bekannten Hit aus den 1980ern, sondern "Treuchtlingen, Bukarest, Sofia" hieß es für zwei Gruppen der Senefelder-Schule. Die Schüler trafen sich kürzlich im Zuge ihres P-Seminars "Water, our precious treasure" (Wasser, unser wertvollstes Gut) im rumänischen Plojesti und im bulgarischen Montana mit Altersgenossen aus Bulgarien, Rumänien, Polen und Frankreich.

Gelungenes Austausch-Projekt: Eine der Schülergruppe vor der Partnerschule im rumänischen Plojesti. © Privat



Gelungenes Austausch-Projekt: Eine der Schülergruppe vor der Partnerschule im rumänischen Plojesti. Foto: Privat



Die erste Delegation des von der EU finanzierten „Erasmus“-Projekts bildeten vier Elftklässerinnen und zwei Lehrer. Ziel war die Großstadt Plojesti, 65 Kilometer von Bukarest entfernt.

Während der folgenden Woche boten die rumänischen Gastgeber den Besuchern aus Mittelfranken ein abwechslungsreiches Programm. Im wissenschaftlichen Teil, der sich mit den Wasservorkommen in den jeweiligen Regionen befasste, führten die Schülerinnen Laboruntersuchungen durch. Dabei landeten erstmals Wasserproben aus der Altmühl in Rumänien – und erzielten hervorragende Ergebnisse.

Jede Gruppe stellte außerdem in englischer Sprache ihre Heimatregion und deren Bezüge zum Wasser vor, was bei den Senefelder-Schülerinnen vom Fränkischen Seenland über die Altmühl bis hin zum örtlichen Mineralwasserhersteller reichte. Die Treuchtlinger meisterten diese und alle anderen Aufgaben mit Bravour. Auch mehrere Sehenswürdigkeiten besuchten die Gäste, darunter zum Beispiel den Präsidentenpalast in Bukarest. Ein Höhepunkt war die Besichtigung von Schloss Bran, auf dem einst Vlad Tepes Draculea herrschte – besser bekannt als „Graf Dracula“. So verging die Woche wie im Flug, und die Schülerinnen nahmen viele unvergessliche Eindrücke mit nach Hause.

Die zweite Delegation war etwas größer. Zwei Gruppen á drei Schülern fuhren nach Montana in Bulgarien. Dort waren die jungen Teilnehmer in Gastfamilien untergebracht, die sie herzlich aufnahmen. Das Programm glich in etwa der rumänischen Woche, und die sechs Schüler erwiesen sich als echtes Aushängeschild für die „Sene“. Bleibende Eindrücke hinterließen vor allem die Hauptstadt Sofia und die beeindruckenden Landschaften. Im Herbst diesen Jahres ist nun die Senefelder-Schule Gastgeber für die teilnehmenden Gruppen. Nächstes Jahr stehen für ein weiteres P-Seminar außerdem Besuche in Polen und Frankreich an. Ausführliche Reiseberichte und Bilder gibt es auch im Internet unter www.sfst.de und dem Suchbegriff „Erasmus+“.

pm