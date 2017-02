Treuchtlinger Stadthalle am Siedepunkt

Bei der Rosenmontagsparty waren viele Hundert Besucher in Faschings-Stimmung - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Das Geheimrezept für eine gelungene Faschings-Fete ist qualitativ gute Musik, eine actionreiche Ansprache des Publikums und die Möglichkeit zum ungehemmten Abtanzen auf die Gassenhauer der Rock- und Pop-Musik.

Die Gruppe Aeroplane peitschte den vielen Hundert Besuchern richtig ein. Foto: Hubert Stanka



Die Gruppe Aeroplane aus Hersbruck beherrscht all das perfekt. Die Cover-Band peitschte bei der Rosenmontags-Party vom ersten Takt an die vielen Hundert Besucher in der Stadthalle auf die Tanzfläche. Genau so geht‘s! Dankbar nimmt das Publikum dieses letzte Faschings-Highlight der Treuchtlinger Karnevalsgesellschaft auf und trägt es jetzt seit einigen Jahren zum Erfolg.

Spaß am Verkleiden haben die Treuchtlinger und ihre Gäste außerdem, wie die vielen Kostüme im Saal bewiesen. Die Bar betrieb einmal mehr das bewährte KGT-Team. Vor diesem Hintergrund bleibt der Treuchtlinger Fasching, das was er ist: unverzichtbar im Jahreslauf der Faschings-Hochburg in der Region.

Hubert Stanka - Treuchtlinger Kurier