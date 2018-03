Treuchtlinger Stadtkapelle feiert glanzvolles Jubiläum

Von Abba bis Polka: Frühjahrskonzert vor ausverkauften Rängen – Nächstes Jahr zwei Konzerte - vor 8 Minuten

TREUCHTLINGEN - Vor 20 Jahren übernahm Günther Hüttinger die Stadtkapelle Treuchtlingen von seinem Vorgänger Erich Dömel. Seither sorgte und sorgt der Stadtkapellmeister zusammen mit über 30 Musikern bei unzähligen Anlässen in der Altmühlstadt und weit darüber hinaus stets für den "guten Ton". So auch ein weiteres Mal beim Frühjahrskonzert am vergangenen Samstag in der Stadthalle. Dieses "Dienstjubiläum" bot den geeigneten Rahmen, dem Publikum die beachtliche klangliche Bandbreite des Ensembles zu präsentieren.

Vor dem Publikum in der ausverkauften Treuchtlinger Stadthalle dirigierte Musikschulleiter Günther Hüttinger (Mitte) bereits zum 20. Mal die Stadtkapelle beim Frühjahrskonzert. © Sieghard Hedwig



Vor dem Publikum in der ausverkauften Treuchtlinger Stadthalle dirigierte Musikschulleiter Günther Hüttinger (Mitte) bereits zum 20. Mal die Stadtkapelle beim Frühjahrskonzert. Foto: Sieghard Hedwig



Im restlos ausverkauften Saal nahm Hüttinger mit seinem Gefolge die Zuhörer mit auf einen farbenfrohen Streifzug quer durch die Welt der Musik – von der Polka bis zum Evergreen aus den 1960er Jahren, von Musicalklängen bis hin zu Filmmelodien, von Abba bis zu Simon and Garfunkel. Und dies alles zumeist ausschließlich mit den Mitteln einer Blaskapelle.

Um dem Publikum einige seiner „Menüvorschläge“ noch authentischer und eindrucksvoller kredenzen zu können, holte sich der „Chefkoch“ mit Silke Schebitz und Christine Mendl auch gleich noch zwei hervorragende weibliche Stimmen mit auf die Bühne. Beide zusammen gaben unter anderem „I See a Boat on the River“ von Boney M. aus dem Jahr 1980 sowie das aktuelle Lied „Mit dem Wind“ von Helene Fischer eindrucksvoll zum Besten (hier mit Patrick Hüttinger am Cajon). Beim „Ring Ring“ von Abba und weiteren Darbietungen sangen die beiden stimmgewaltigen Kehlen mit dem Kapellmeister auch im Trio.

Bilderstrecke zum Thema Jubiläumsfeier beim Frühjahrskonzert der Treuchtlinger Stadtkapelle Seit 20 Jahren leitet Günther Hüttinger die Treuchtlinger Stadtkapelle. Beim Frühjahrskonzert in der Stadthalle wurde deshalb auch sein Jubiläum gefeiert.



Schebitz glänzte als Solostimme zudem mit dem unsterblichen „With­out You“, einem Anfang der 1990er Jahre von Mariah Carey interpretierten Welthit. Mendl wiederum konnte unter anderem bei dem eher schon einer Hymne ähnelnden Stück „You Raise me up“ brillieren, bekannt geworden durch „Westlife“ und „Celtic Woman“. Darüber hinaus stellte Daniel Hüttinger sein gesangliches Können unter Beweis, so etwa bei „Bridge over Troubled Water“, mit dem 1970 Paul Simon und Art Garfunkel Welterfolge feierten, oder mit „Just Help Yourself“ von Tom Jones.

Immense Vielfalt

Mit einem eigenen, „traumschiffartigen“ Melodienreigen erinnerte die Stadtkapelle darüber hinaus an die klanglich unvergessene Bigband-Charakteristik des Musikers und Bandleaders James Last. Außerdem kam die Rockgruppe „Queen“ zu Ehren, aus deren Musical „We Will Rock You“ einige Kostproben mit auf dem Programm standen. Einen weiteren Beleg für die immense Vielfalt an dem Abend lieferten zum Beispiel Michael Beck, Bernhard Lux und Klaus Achtenberg, die den lebhaften mexikanischen Volkstanz „Mexican Hat Dance“ in einem Solo für drei Trompeten imposant mit Leben erfüllten.

Den Anhängern des Volkstümlichen zollte die Stadtkapelle unter anderem mit schmissigen Stücken wie „Böhmischer Traum“, „Slavonicka“, „Böhmische Liebe“ sowie dem Medley „Zauber der Marschmusik“ mehr als nur Tribut. Auch der von Günther Hüttinger selbst zusammengestellte Melodien-Mix „Konzertmeister“ mit Anleihen aus „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Bella Italia“ und „Wo die Wolga fließt“ sowie das Medley „Zauber der Marschmusik“ trafen sichtlich den Nerv der Zuhörer. Hüttinger gab bei dem Konzert übrigens nicht nur den Takt vor, sondern hatte im Vorfeld auch alle nötigen Arrangements für diesen Ohrenschmaus eigenhändig geschrieben.

Dann allerdings neigte sich das Abendprogramm allmählich seinem Ende zu, durch das Waldemar Müller und in Teilen Ensemble-Mitglied Maria Frieß mit zünftig-fränkischen Versen in gewohnter Manier führten. Doch noch nicht ganz: Unter der Überschrift „Chefsache“ hatten Günther Hüttinger und seine Truppe noch ein kleines Schmankerl im Gepäck: eine selbst komponierte Polka – quasi als „Jubiläumsgeschenk“ an das stets treue Publikum. Diese sowie all das an dem Abend Gebotene und auch noch die Zugabe „I Will Follow Him“ ließen die Gäste am Ende von den Stühlen aufstehen, um mit stehenden Ovationen „ihrer Stadtkapelle“ Dank zu sagen. Denn schließlich war das Programm in Sachen Musik kein schnöder „Gemischtwarenladen“, sondern gutgemachte Unterhaltung mit Niveau.

Obendrauf gab es von Bürgermeis­ter Werner Baum, der neben vielen anderen Ehrengästen zugegen war, zum Abschluss ein großes Dankeschön sowie Präsente für den Jubilar nebst Frau. Die Musiker bedankten sich bei ihrem „Zwanziger“ zudem mit einer süßen Torte.

Übrigens: Da im Vorfeld dieses Frühjahrskonzerts die Karten binnen Stunden ausverkauft waren und es nicht einmal annähernd für alle Interessierten einen Sitzplatz gab, wollen die Verantwortlichen im März des kommenden Jahres dieses Konzert an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen über die Bühne gehen lassen.

Sieghard Hedwig E-Mail