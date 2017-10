Treuchtlinger Stadtrat: Eingriff ins Budgetrecht?

GRABEN/SCHAMBACH - Eine Kontroverse über das Wann und Wie der städtischen Finanzplanung hat sich in der jüngsten Sitzung des Treuchtlinger Stadtrats entsponnen. Auslöser waren Planungsaufträge für die weitere Erschließung des Baugebiets „Mandlfeld“ in Graben und die Neuerschließung der Festwiese in der Herrengasse in Schambach.

Wird der Stadtrat beim Aufstellen des Haushalts übergangen? Die Freien Wähler kritisieren zu hohe Ausgaben vor den Verhandlungen. © Patrick Shaw



Im „Mandlfeld“ sind laut Bauamtsmitarbeiter Charly Bösel aktuell nur noch drei Parzellen frei. Und „es geht munter weiter in diesem Baugebiet“, ergänzte Bürgermeister Werner Baum. Um das Gebiet zu erweitern, sollten in der Sitzung die Ingenieurleistungen für die Erschließung des Abschnitts 2.2 an das Treuchtlinger Büro Messingschlager & Hasselmeier vergeben werden. Elf neue Bauplätze sollen in dem Abschnitt bis Herbst 2018 entstehen.

Die Kosten dafür liegen laut Beschlussvorlage der Verwaltung bei voraussichtlich 488.000 Euro. Darin enthalten sind die Bauarbeiten einschließlich des geplanten Spielplatzes sowie 33.500 Euro Ingenieurshonorar.

Er sei „inhaltlich einverstanden“, erklärte FW-Sprecher Klaus Fackler, warnte aber, dass der Stadtrat mit der Vergabe „den Haushaltsverhandlungen in vier Monaten stark vorausgreift“. Das Budgetrecht sei „das edelste Recht dieses Gremiums“. Immerhin gehe es um eine halbe Million Euro, während der Rat „letztes Jahr um 500 und 1000 Euro gerungen hat“.

Dem hielt Bösel entgegen, dass der Zeitplan für die Erschließung nicht zu halten sei, wenn die Planung erst im Winter beauftragt werde. „Es geht ja noch gar nicht um die Baukosten. Und wir sind auch mit den Planungsleis­tungen nicht mehr im Etat 2017, weil die Rechnung mit Sicherheit heuer nicht mehr kommen wird“, so Bösel.

Dem pflichtete Marco Satzinger (CSU) bei und bemerkte, dass „wir bei dem Bedarf an Bauplätzen, den wir haben, die Planungen vorantreiben sollten“. Auch Bürgermeister Werner Baum wies auf den „gesunden Zuzug“ hin, den sich die Altmühlstadt vor allem aus dem Raum Ingolstadt erhoffe, und räumte ein: „Wir müssen eben Prioritäten setzen und wenn nötig andere Sachen streichen.“

Auch Wolfgang Herrmann (CSU) und SPD-Fraktionschefin Susanna Hartl schlossen sich dieser Position an, wobei der Altbürgermeister anmahnte, „einige Plätze für den örtlichen Bedarf zurückzuhalten“. Der Auftragsvergabe stimmte der Stadtrat gegen die drei FW-Mitglieder zu.

Nahezu dieselbe Diskussion ergab sich kurz darauf in Sachen Sanierung der Treuchtlinger „Promenaden-Brücke“ und Baugebiet „Herrengasse“. Auf der einstigen Festwiese unterhalb der Schambacher Grundschule sollen vier Baugrundstücke entstehen, die von der Herrengasse aus über eine neue Straße unterhalb der Böschung erschlossen werden. Dazu muss auch der Kanal verlängert und vergrößert werden.

Die Planung übernimmt ebenfalls das Büro Messingschlager & Hasselmeier für knapp 50.000 Euro, was der Stadtrat aus denselben Gründen wie zuvor gegen zwei Stimmen aus den Reihen der FW billigte. Mit Blick auf besorgte Anfragen versicherte Bürgermeister Baum außerdem, dass das Baugebiet „keinerlei Anlass ist, die Schule in Schambach in Frage zustellen“.

