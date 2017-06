Treuchtlinger Stadtrat ist ein Stück weit ratlos

TREUCHTLINGEN - Nach der öffentlichen Präsentation der Umfrage "Wer weiter denkt, kauft näher ein" hat sich auch der Treuchtlinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit diesem Thema befasst. Letztlich brachte die Umfrage zutage, dass es in Sachen Attraktivität in der Innenstadt großen Handlungsbedarf gibt. Auch im Stadtrat wurde in diese Richtung diskutiert.

Die Umfrage brachte zutage, dass es in Sachen Attrakttivität in der Innenstadt großen Handlungsbedarf gibt. © Archivfoto Shaw



Dieter Popp, Gesellschafter und Berater der Agentur „Futour“, die mit der Umfrage beauftragt war, brachte es in seiner Kurzpräsentation der Ergebnisse auf den Punkt: „Wenn nur 24 Prozent aller Befragten das Ambiente der Stadt für gut befinden, sagt das etwas darüber aus, was die Menschen von dieser Stadt halten.“

Bürgermeister Werner Baum nahm dies auf und sagte, dass die Anstrengungen rund um die Stadtentwicklung nur gemeinsam zu stemmen seien. Er lobte das Engagement des Gewerbevereins, der Zuwachs habe. Es gebe aber im Einzelhandel auch Alteingesessene, die nichts machen würden. Dabei sei Stillstand Rückschritt. In der Bahnhofstraße werde immerhin das ein oder andere Gebäude saniert.

Gewerbeverein macht sich rar

Ein Stück weit Ratlosigkeit herrschte im Stadtrat dennoch über den Gewerbeverein. Bereits bei der öffentlichen Präsentation der Umfrage war kein Vertreter des Handels anwesend gewesen (wir berichteten). Daraufhin hatte die Stadt laut Bürgermeister Baum den Verein zur Stadtratssitzung nochmals eingeladen. Allerdings war auch zu diesem Termin kein Vertreter gekommen.

Zum Vorschlag von Dieter Popp, dass Achsen von den Einkaufszentren am Stadtrand in die Stadtmitte hinein geschaffen werden müssten, meinte CSU-Fraktionschef Uwe Linss, dass dieser Impuls ja eigentlich von den Gewerbetreibenden kommen sollte. Popp beschrieb dies als langfris­tige Aufgabe der Stadtentwicklung, die tatsächlich nicht von der Stadt allein geschultert werden könne. Wenn man jedoch nichts mache, balle sich die Kaufkraft an den Stadträndern und gehe im Innern verloren. Es gelte, ein harmonisches Ganzes zu entwickeln – was natürlich nicht einfach sei.

„Vergoldete Gehwege“ ändern nichts

Altbürgermeister Wolfgang Herrmann (CSU) erklärte, dass man die Gehwege in der Stadt „vergolden könnte“, sich dadurch aber nichts ändern würde, solange es keinen vielfältigen Einzelhandel und keine gute Gastronomie gebe. Die Lösung sei leichter gesagt, als getan. Rathauschef Baum ergänzte, dass sich das Einkaufsverhalten geändert habe. Den alten Krämerladen gebe es nicht mehr. „Die Leute wollen in großen Märkten einkaufen. Das ist unser großes Problem.“

Linss sprach auch die Baumärkte in Weißenburg an. Er zeigte sich unzufrieden, dass durch diese viel Kaufkraft abgezogen werde. Susanna Hartl (SPD) schlug vor, sich darüber Gedanken zu machen, wie sich der Einzelhandel in kleinflächiger Struktur zusammenschließen könne, damit nicht jeder Laden das gleiche Sortiment abbilde. Man müsse sich halt einig sein. In Treuchtlingen fehle außerdem so etwas wie eine Sportbar.

Auch positive Beispiele

Ganz so negativ wollte es Bürgermeister Baum insgesamt nicht sehen. In der Treuchtlinger Innenstadt gebe es gute Fachhändler, die Bestand hätten. Als positives Beispiel nannte er das Lederwarengeschäft Haack & Beyerlein, das sich durchaus auf Großstadtniveau präsentiere. „Würden das andere auch machen, würde mehr gehen“, so Baum.

Maria Scherer (SPD) nannte die gesamte Problematik die „Quadratur des Kreises“. So würden die Menschen im Internet einkaufen, den sozialen Kontakt in den Geschäften hätte man aber trotzdem noch ganz gern.

Dieter Popp brachte die Diskussion am Ende auf einen Nenner. Einkaufen allein sei im Wandel der Zeit keine Zukunftsoption. Dazu gehöre auch das „Erleben“. Ein neuer Trend zeichne sich außerdem im Nachgang des geänderten Kaufverhaltens ab. So müsse irgendjemand ja defekte Gegenstände reparieren. Es entstehe also zunehmend Bedarf an Raparaturwerkstätten.

