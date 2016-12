Treuchtlinger Stadtrat segnet Seniorenzentrum ab

Bebauungsplan am Bad-Kreisel steht – Es wird etwas höher gebaut - 20.12.2016 06:05 Uhr

TREUCHTLINGEN - Das Seniorenzentrum am Bad-Kreisel nimmt weiter Gestalt an. In der jüngsten Sitzung des Treuchtlinger Stadtrates wurde der Bebauungsplan für den gesamten Projektbereich abgesegnet. Dazu wurde erläutert, welche Einwände und Anmerkungen von den Anliegern und den sogenannten „Trägern öffentlicher Belange“ vorgebracht wurden.

Die Lage der Gebäude und der Straße auf der Fläche südlich des Bad-Kreisels. Das ursprünglich geplante Café entsteht wahrscheinlich in unmittelbarer Nachbarschaft in einem weiteren Gebäude. Foto: Markert



In der Sitzung stellte Adrian Merdes vom Planungsbüro Markert die endgültige Version des Bebauungsplanes vor. Dabei ging er zunächst auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ein, die von der Unteren Naturschutzbehörde gefordert worden war. Ein Ergebnis war die schnelle Rodung von Bäumen und Büschen, die bereits im Oktober über die Bühne gegangen ist (wir berichteten). Dies war dem Fledermaus- sowie Vogelschutz geschuldet. Auflage für das Bauprojekt ist aus dieser Sicht auch, dass im Kurpark jeweils acht Fledermaus-Höhlenkästen und Fledermaus-Spaltenkästen montiert werden, außerdem acht künstliche Nisthöhlen für Folgenutzer von Spechthöhlen.

Auch der Hochwasserschutz hatte Einfluss auf die Planungen, insbesondere auf Gebäudeöffnungen, die unterhalb eines gewissen Niveaus liegen. Durch den Bau gehen außerdem knapp 4000 Kubikmeter Retensionsraum verloren, der über das städtische Retensionskonto ausgeglichen werden muss.

Aufwändig war auch das Thema Lärmschutz. So mussten „schalltechnische Untersuchungen“ beauftragt werden, die Auswirkungen auf die Planung und die Anlage von Räumen hatten. So müssen zum Beispiel Schlafräume zur lärmabgewandten Seite hin orientiert werden und damit von der Nürnberger Straße weg. Außerdem müssen einige Schallschutzfenster oder Ähnliches montiert werden.

Ebenso untersucht wurde dabei auch, welcher zusätzliche Verkehrslärm dadurch entsteht, dass die Weißenburger Straße durchgezogen wird. Der Pegel für alle bisher schon bestehenden Wohngebäude bleibt laut Merdes deutlich unter den Grenzwerten.

Insgesamt werden für das Seniorenzentrum 36 Parkplätze geschaffen. Hinzu kommen auf dem Gelände weitere sieben öffentliche Stellplätze und zwei Behindertenparkplätze. Im Bereich des neuen Abschnittes der Weißenburger Straße entstehen zusätzlich 23 Parkbuchten.

Die Weißenburger Straße wird – wie bereits im Bauausschuss vorgetragen – im mittleren Teil als Einbahnstraße ausgeführt. Im Bereich der bereits bestehenden Reihenhäuser bis zum Garagenhof ist die Straße in beiden Richtungen befahrbar, ebenso von der anderen Seite bis zur Tiefgaragenabfahrt.

Die Gebäude müssen insgesamt etwa 80 Zentimeter höher errichtet werden. Gründe dafür sind der Hochwasserschutz und die etwas enger gefassten Baugrenzen.

In der Stadtratssitzung gab es nur einige fachliche Nachfragen zu dem Projekt aber keine weitergehende Diskussion. Der Bebauungsplan wurde einstimmig abgesegnet und wird jetzt letztmalig öffentlich ausgelegt.

