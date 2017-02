Treuchtlinger Stadtrat vergibt Bauaufträge

Startschuss für schönere Stadtmitte - Nur drei alte Bäume bleiben stehen - vor 41 Minuten

TREUCHTLINGEN - Der Treuchtlinger Stadtrat hat die Aufträge für die Umgestaltung der Stadtmitte vergeben. Den Zuschlag erhielt die ortsansässige Firma Hirschmann für gut zwei Millionen Euro. Die Entscheidung war von einem kleinen politischen „Scharmützel“ begleitet.

Kein „Grüner Platz“ mehr: Der gestrige Kahlschlag zwischen Bahnhofstraße und Kindergarten „Fuchsbau“ (rechts im Hintergrund) läutet die Umgestaltung der Treuchtlinger Stadtmitte ein. © Patrick Shaw



Kein „Grüner Platz“ mehr: Der gestrige Kahlschlag zwischen Bahnhofstraße und Kindergarten „Fuchsbau“ (rechts im Hintergrund) läutet die Umgestaltung der Treuchtlinger Stadtmitte ein. Foto: Patrick Shaw



Die Pläne waren bereits im Frühjahr 2016 vorgestellt und die Arbeiten im Oktober ausgeschrieben worden. Die Neugestaltung des Areals entlang der Bahnhofstraße zwischen Wallmüllerplatz und „Grünem Platz“ (künftig „Partnerschaftsplatz“) umfasst Straßen, Wege und Plätze sowie die Erneuerung von Kanälen, Strom-, Wasser- und Gasleitungen.

Die Firma Hirschmann hatte dafür ein Nebenangebot eingereicht, das wegen der Verwendung schmalerer Granitborde gegenüber der Kostenschätzung nochmals knapp 30.000 Euro spart. Die konkreten Pläne stellte nun Stadtplanerin Stephanie Hackl vor. Sie erklärte, dass Ende Februar/Anfang März mit den Arbeiten begonnen werde. Die vorgesehenen Zeitfenster sollen das Innenstadtleben möglichst wenig beeinträchtigen.

Im ersten Abschnitt (Bauphase 1a) stehen die Umgestaltung des „Grünen Platzes“ und des Bereichs zwischen Kindergarten „Fuchsbau“ und Wallmüllerplatz an. Im zweiten Abschnitt (1b) ist dann im Herbst der Wallmüllerplatz selbst an der Reihe. Die Neugestaltung der Hauptstraße, die ebenfalls im Konzept enthalten ist, folgt dagegen erst, wenn die Staatsstraße Richtung Schambach abgestuft ist. Wann das sein wird, ist noch unklar.

Gegenüber den ursprünglichen Plänen, an denen es einige Kritik gab, haben die Planer noch etliche Details geändert, vor allem hinsichtlich der Parkplätze und der Begrünung. So sollten eigentlich auch die Parkbuchten direkt am Wallmüllerplatz erhalten bleiben. Dagegen sprach sich jedoch das Staatliche Bauamt aus.

Dem gut 40 Jahre alten Baumbestand ging es bereits am gestrigen Dienstag an den Kragen. So wird der „Grüne Platz“ zwischen Bahnhofstraße und „Fuchsbau“ seinem Namen derzeit nicht mehr gerecht. Er wurde komplett gerodet, ebenso wie der Streifen neben dem Fußweg in Richtung Hauptstraße. Und auch auf dem Wallmüllerplatz wird es vorerst kahler: Lediglich die drei Bäume vor dem Eiscafé „La Piazetta“ bleiben stehen. Geplant ist allerdings, dort und in der Bahnhofstraße acht sowie auf dem „Grünen Platz“ rund 20 neue Bäume zu pflanzen.

Über das geplante Pflaster im Sanierungsbereich kam es zu einer kontroversen Diskussion. So kritisierte Uwe Linss (CSU), dass der Stadtrat keine Gelegenheit gehabt habe, entsprechende Muster zu besichtigen. Dem widersprach Bürgermeister Werner Baum. Eine Fläche mit dem vorgesehenen Material liege seit 2015 in der Fischergasse. Mehrfach seien die Ratsmitglieder aufgerufen worden, Rückmeldung zu geben. Allerdings sei nichts gekommen.

Noch deutlicher wurde Kerstin Zischler (SPD). Sie kritisierte das Verhalten der CSU-Fraktion generell. Natürlich könne bei Besichtigungsterminen nie die ganze Fraktion dabei sein. Sie selbst fühle sich aber gut informiert. Bei einer Tour im vergangenen Herbst habe der Stadtrat vergleichbare Pflasterflächen in anderen Orten besichtigt. Diese Fahrten seien dann von der CSU als „Ausflüge“ betitelt worden, obwohl es waschechte Stadtratsklausuren gewesen seien, bei denen diskutiert und Meinungen gebildet worden seien. Darüber hinaus habe es stets Nachtermine gegeben, um zu informieren. Sie fühle sich vor den Kopf gestoßen als jemand, der sich dafür Zeit genommen habe.

Uwe Linss entgegnete, dass er die Besichtigungsgruppe mit keinem Wort schlecht gemacht habe. Die Diskussion wurde schließlich mit einem Antrag zur Geschäftsordnung beendet, über die Vergabe der Bauarbeiten abzustimmen. Die anwesenden Mitglieder von CSU und TBL votierten geschlossen dagegen. Vor der Abstimmung hatte Karl Heckl (CSU) den Saal verlassen. Er wollte wohl nicht mit Nein stimmen, wie zu erfahren war.

Hubert Stanka/Patrick Shaw