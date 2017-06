Treuchtlinger Stadtwerke: Trio gibt die Richtung an

TREUCHTLINGEN - Statt früher zwei und derzeit einem Chef haben die Treuchtlinger Stadtwerke künftig ein Führungs-Trio: Während Max Filser die kaufmännische und die Gesamtleitung behält, teilen sich Mathias Ersfeld und Andreas Kränzlein bereits seit Jahresbeginn die Verantwortung im technischen Bereich. Seit April gibt es dafür auch die entsprechende Dienstanweisung. Nun stellten sich die beiden „Neuen“ der Öffentlichkeit vor.

Zwei junge Techniker und ein „alter Hase“: das neue Führungs-Trio der Stadtwerke mit Andreas Kränzlein, Max Filser und Mathias Ersfeld (von links). © Patrick Shaw



„Seit dem Weggang von Andreas Eder und Richard Neumeier gab es eine Reihe von Änderungen bei den Stadtwerken“, erklärt Bürgermeister Werner Baum. Der technische Bereich sei dabei von wachsender Bedeutung, sodass „ein Leiter für alles nicht mehr reicht“. Dazu kommt laut Werkleiter Filser „ein großer Nachholbedarf bei der Dokumentation, insbesondere bei den Themen DSL, Sicherheitsmanagement und Geschäftsprozesse“.

Etliche „große Zukunftsprojekte“ laufen laut Baum und Filser derzeit oder sind in Planung. Dazu zählen insbesondere die 20-Kilovolt-Erdverkabelung nach Dietfurt/Haag, Gundelsheim, Auernheim und Weißenburg, der DSL-Ausbau, die Erweiterung des Nahwärmenetzes mit Anbindung von Senefelder-Schule und Rotkreuz-Seniorenzentrum, der Neubau des Trinkwasser-Hochbehälters am Nagelberg sowie der Anschluss neuer Baugebiete und des Hochregallagers der Firma Altmühltaler ans Stromnetz. An die zehn Millionen Euro haben die Stadtwerke bereits in den vergangenen Jahren in diese Maßnahmen investiert.

Den technischen Part in den Bereichen Gas, Wasser und Wärme übernimmt künftig Mathias Ersfeld. Der 29-Jährige ist bereits seit seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker vor 14 Jahren als Monteur bei den Stadtwerken tätig – ein echtes „Eigengewächs“ also. Ab 2011 übernahm er zusammen mit Richard Neumeier den technischen Dienst und absolvierte im vergangenen Jahr die Prüfung zum Netzmeister in den Bereichen Gas und Wasser. Daneben ist er auch in der Treuchtlinger Feuerwehr aktiv.

Andreas Kränzlein ist in Zukunft für die Elektrotechnik und das DSL-Netz zuständig. Er ist 28 Jahre jung und ging von 2005 bis 2009 bei E.ON in Pfaffenhofen/Ilm als Elektroniker in die Lehre. Anschließend wechselte er zum Kraftwerk-Service nach Irsching und sattelte von 2013 bis 2015 den Elektro-Industriemeister drauf. Seit Mai 2016 ist er im technischen Dienst der Treuchtlinger Stadtwerke beschäftigt und dort unter anderem für die Straßenbeleuchtung und das Geo-Informationssystem zuständig

Die Aufwertung der technischen Führung ist laut Bürgermeister Baum ausdrücklich „keine Herabwürdigung der Arbeit von Herrn Filser“. Dieser behält die Gesamtleitung der Stadtwerke sowie die direkte kaufmännische Verantwortung für Controlling, Wirtschaftspläne, Buchhaltung und Abrechnung. Bei Meinungsverschiedenheiten hat er das letzte Wort. Einzige Ausnahme: Angelegenheiten des technischen Sicherheitsmanagements.

Filser selbst sieht die Teilung der Zuständigkeiten auch als „positives Signal in die Mannschaft, wenn wir eigene Mitarbeiter weiterqualifizieren“. Personell stocken die Stadtwerke vorerst nicht auf. Allerdings werde es wohl intern „Nachrücker“ für einige Aufgabe des neuen Führungs-Duos geben.

