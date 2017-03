Treuchtlinger Stadtwerke warnen vor Vertragsfalle

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Stadtwerke warnen vor dubiosen Anrufern, die vor allem ältere Bürger in den vergangenen Wochen wiederholt unseriös zu einem Wechsel des Stromanbieters überreden wollten.

Dem örtlichen Energieversorger zufolge haben sich solche Anrufe zuletzt gehäuft. Irritierte Kunden hätten die Stadtwerke wiederholt auf das Problem hingewiesen. Offenbar sind insbesondere Senioren betroffen. Ihnen wollen die Anrufer laut Werkleiter Max Filser weismachen, dass es bei den Stadtwerken neue Vertragsbedingungen gebe. Dies sei jedoch nicht der Fall.

Zum Wechsel gedrängt

Außerdem wurden die Kunden nach ihrer Zählernummer gefragt. Anhand dieser können unseriöse Anbieter unter Umständen selbstständig das Vertragsverhältnis ändern oder neue Verträge abschließen. In manchen Fällen seien die Kunden auch gleich am Telefon verschleiert oder unter Vorwänden zu einem Lieferantenwechsel angehalten worden, so Filser.

Die Stadtwerke warnen in diesem Zusammenhang davor, telefonisch neue Verträge abzuschließen oder persönliche Daten herauszugeben. Dies gelte insbesondere für Zählernummern, Zählerstände und Bankverbindungen. Im Zweifel sollten sich Kunden unter Telefon 09142/960110 selbst mit den Stadtwerken in Verbindung setzen und beim Kundenservice nachhaken, was es mit dem Anruf auf sich hat.

