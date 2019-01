Treuchtlinger THW im Kampf gegen den Schnee

TREUCHTLINGEN/BAYRISCHZELL - Wenigstens scheint inzwischen die Sonne. Für die eingeschneiten Bewohner von Bayrischzell und ihre unter der Schneelast ächzenden Häuser bedeutet das zwar keine Entwarnung, wohl aber ein angenehmeres Arbeiten für die vielen Hundert Einsatzkräfte. Unter ihnen sind auch zwei Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) aus Treuchtlingen mit einem Ladekran, der unschätzbare Dienste leistet.

Der Einsatz auf den meterhoch mit Schnee bedeckten Gebäuden ist gefährlich. Mit derzeit sieben Kranwagen, einer davon aus Treuchtlingen, sichert das Technische Hilfswerk die Helfer beim Räumen der teils einsturzgefährdeten Dächer. © THW Ingolstadt



Am Dienstag gegen 4 Uhr hieß es für den Treuchtlinger THW-Trupp: Abrücken ins südbayerische Schneechaos. Mit dem Ladekran des Ortsverbands ging es nach Bayrischzell zur Unterstützung der Einsatzkräfte in der Region Miesbach. Wie vielfach berichtet, hat es dort teils meterhoch geschneit, zeitweise galt in fünf Landkreisen der Katastrophenfall.

Die Helfer aus der Altmühlstadt sind nun bis zum Wochenende vor Ort, um die Dachräumtrupps abzusichern. „Eine ungesicherte Begehung der Dächer stellt eine unverantwortliche Gefährdung der Einsatzkräfte dar“, erklärt Treuchtlingens THW-Ortsbeauftragter Uwe Halbmeier. Es seien bereits Menschen abgestürzt oder eingebrochen, anfangs seien die Sicherungsleinen oft viel zu lang gewesen. „Daher ist eine Absturzsicherung mittels Ladekränen ein sehr geeignetes Mittel, um schnell und flexibel Fixpunkte für die Sicherung der Dachmannschaften zur Verfügung zu stellen“, so Halbmeier.

Harte Arbeit vor winterlicher Bilderbuch-Kulisse: Die Treuchtlinger THW-Helfer beim Aufziehen der Schneeketten auf ihr Kranfahrzeug. © THW Treuchtlingen



Erfahrung auf diesem Gebiet haben die Treuchtlinger THWler schon 2006 beim damaligen Schneechaos im Bayerischen Wald gesammelt. Im jetzigen Katastrophengebiet stellen sie den drittgrößten von derzeit sieben Ladekränen. „Je nach Straßenbreite und Gebäudehöhe sind verschiedene Kräne im Einsatz“, erläutert der Treuchtlinger Verbandschef. Für seinen Trupp gebe es viel zu tun.

Für Unmut sorgte anfangs bei manchen Hausbesitzern, dass die Helfer zuerst die Dächer öffentlicher Gebäude vom Schnee befreien. „Das ist aber nicht unsere Entscheidung“, sagt Halbmeier. Zum einen bestimme das Landratsamt als Auftraggeber, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. „Zum anderen dürfen wir gar nicht so einfach Privatdächer räumen. Da muss zuerst ein Baufachberater ran.“ Die Experten bestimmen dann Dichte, Vereisung und Wassergehalt des Schnees und ordnen an, welche Dächer zuerst entlastet werden.

Aus der Vogelperspektive ist gut zu erkennen, wie die Helfer des Technischen Hilfswerks in Bayerischzell und anderen Orten im Katastrophengebiet die Dächer von den Schneemassen befreien und dabei durch Leinen am Ladekran (unterer Bildrand) gesichert sind. Auch das Treuchtlinger THW ist mit einem solchen Kran vor Ort. © THW/Jürgen Fischer



Neben dem Einsatz der Bergungsgruppe mit dem Ladekran kann das Treuchtlinger THW aber auch an anderer Stelle besonders gut helfen: mit seiner „Fachgruppe Elektro“. Die einzige Spezialeinheit dieser Art in den elf Ortsverbänden des Regionalbereichs Ingolstadt ist mit einem mobilen Notstromaggregat ausstattet, das dann benötigt wird, wenn in den eingeschneiten Orten das Stromnetz zusammenbricht. Noch steht das Fahrzeug samt Mannschaft jedoch abrufbereit in Treuchtlingen und wartet auf den Ernstfall – der hoffentlich nicht eintritt. Denn „Stromausfälle in den Krisenregionen würden die Lage nochmals deutlich verschärfen“, warnt Uwe Halbmeier.

Insgesamt sind derzeit mehr als 6800 THW-Helfer im bayerischen Voralpenland, in Baden-Württemberg und in Sachsen im Einsatz, davon rund 90 aus dem Bereich Ingolstadt. Ihre Aufgaben sind das Räumen verschneiter Dächer, das Beseitigen von Schneebruch, das Freihalten wichtiger Straßen sowie die Beratung der Einsatzleitung. Dank des Tauwetters entspannt sich die Lage zwar langsam, der Schnee auf den Dächern wird aber immer schwerer.

Am Freitag oder Samstag werden die Treuchtlinger Helfer in der Altmühlstadt zurückerwartet. Dort suchen sie dringend weitere Ehrenamtliche – insbesondere Elektriker (thw-treuchtlingen.de). Denn der nächste Katastropheneinsatz kommt bestimmt.

