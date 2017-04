Treuchtlinger THW legte Kanal trocken

TREUCHTLINGEN/ROTH - Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus den Ortsverbänden Roth, Treuchtlingen und Pfaffenhofen/Ilm haben kürzlich einen 300 Meter langen Abschnitt des Main-Donau-Kanals trockengelegt.

Großpumpen im Einsatz: Ohne Stromversorgung aus Treuchtlingen liefe wenig. Foto: THW



Am Kanal erfolgen in regelmäßigen Abständen Instandhaltungsarbeiten. Eine dieser Aufgaben ist die Überprüfung der Trogbrücke bei Meckenlohe im Landkreis Roth.

An Schleusen kann das Wasser relativ leicht abfließen. An der Überführung des Kanals über die Ortsverbindungsstraße nach Harrlach sind dafür jedoch sehr große Pumpen nötig. Unter der Führung des THW-Ortsverbands Roth pumpten die Helfer diesen Abschnitt deshalb in einem Großeinsatz innerhalb von gut 24 Stunden leer.

Das THW setzte dafür unterschiedliche Fachgruppen mit schweren Spezialgeräten ein. Um den engen Zeitplan des Nürnberger Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes einzuhalten, forderte die Einsatzleitung dafür neben mehreren Pumpen des Ortsverbands Roth auch die Kapazitäten der THW-Fachgruppe für Wasserschäden und Pumpen aus Pfaffenhofen/Ilm an.

Dabei kamen Tauch- und Havariepumpen mit Förderleistungen zwischen 6000 und 21.000 Litern pro Minute zum Einsatz. Insgesamt galt es, rund 50 Millionen Liter Wasser aus der Wasserstraße zu pumpen.

Um die Großpumpen netzun­abhängig betreiben zu können, waren mehrere Stromaggregate mit insgesamt 340 Kilovoltampere Stromleistung erforderlich, die unter anderem der THW-Ortsverband Treuchtlingen zur Verfügung stellte.

Kurz zuvor hatten Taucher und Kräne des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes fünfeinhalb Meter hohe Trennwände eingesetzt, damit der etwa 300 Meter lange Abschnitt des Main-Donau-Kanals von den rund 30 THW-Kräften ausgepumpt werden konnte. Die Wartungsarbeiten dauerten mehrere Tage.

