Treuchtlinger Trachtenverein wird 90 Jahre alt

Fränkische Bräuche und Volkstänze für die Nachwelt bewahren - vor 52 Minuten

TREUCHTLINGEN - „Volkstrachten, das tragen wir“ ist auf der Internetseite des Treuchtlinger Trachtenvereins zu lesen. „D’grüabinga Stoabergler“ feiern dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Den Jugendlichen scheinen beim Volksfest aber Lederhose oder Dirndl lieber zu sein.

Ob bei der Eröffnung des Volksfests (Foto) oder beim Fest der Kulturen: Die Mitglieder des Treuchtlinger Trachtenvereins fallen mit ihrer traditionellen Tracht auf. © Archivfoto: Benjamin Huck



Ein bisschen komisch ist das ja schon: Auf dem Oktoberfest oder beim Treuchtlinger Volksfest gibt es tausende Jugendliche, die in Lederhose oder Dirndl ausgelassen feiern. „Aber wenn man denen erzählen soll, dass sie in einen Trachtenverein eintreten sollen, dann zeigen die einem doch den Vogel“, sagt Susanne Wössner, die Vorsitzende der Treuchtlinger Trachtler. So ernst meinen es die Jugendlichen mit ihrer traditionsreichen „Verkleidung“ dann wohl doch nicht.

Wössner hat ihren Eltern vor 45 Jahren als Kind nicht den Vogel gezeigt, als diese sie an die fränkische Tradition der Volkstänze heranführten. Ihre gesamte Familie ist im Trachtenverein aktiv – Mutter, Geschwister, Nichten und die eigenen Kinder. „Es hat bei uns einfach Tradition“, sagt Wössner. Man werde quasi in eine Trachtlerfamilie hineingeboren.

Sich ohne einschlägigen familiären Hintergrund diesem doch eher speziellen Hobby zu nähern, ist dagegen schwieriger. „Lippenstift und Schminke sind halt tabu bei uns im Trachtenverein. Das haben die ja früher auch nicht gemacht“, erklärt Wöss­ner. Früher sei es auch undenkbar gewesen, dass die Haare der Männer auf den Schultern aufliegen. Das sei jetzt schon etwas gelockert worden. „Denn wer lässt sich wegen des Trachtenvereins die Haare schneiden?“, so Susanne Wössner.

Ihr 16-jähriger Sohn hat seine Tracht gerade wieder abgegeben. „Das ist halt ein schwieriges Alter“, meint Wössner. Man werde doch hin und wieder ausgelacht bei einem solchen Hobby. „Es ist immer weniger der Fall, dass sich die Leute hinstellen und sagen: Das ist meine Tradition und dazu stehe ich!“ Sie kenne das aus ihrer Jugend: „Entweder man kommt dann nach einem gewissen Abstand wieder dazu zurück, oder man sagt eben: Mich interessiert das nicht mehr.“

Ob bei der Eröffnung des Volksfests oder beim Fest der Kulturen (Foto): Die Mitglieder des Treuchtlinger Trachtenvereins fallen mit ihrer traditionellen Tracht auf. © Archivfoto: Benjamin Huck



Wössner ist irgendwann zurückgekehrt. Tradition spielt naturgemäß eine große Rolle bei den Trachtlern. Das ist auch mit der Sinn des Vereinslebens: die fränkische Tradition zu erhalten und zu pflegen. „Sie stirbt ja sonst aus“, bedauert Monika Chris­toph, die ebenfalls 20 Jahre lang im Vorstand des Trachtenvereins war. Und Susanne Wössner ergänzt: „Man kennt ja gar nicht mehr viele fränkische Bräuche, weil sie nicht mehr weitergegeben werden. In Oberbayern wird das ganz anders gepflegt. Das Maibaumaufstellen ist zum Beispiel auch ein typischer Brauch, das läuft aber nicht mehr so ab wie früher. Es geht ein wenig dahin. Wenn es nicht mehr gepflegt wird, kennt es eben irgendwann auch niemand mehr.“

Traditionen brauchen Pflege

Traditionspflege ist dem Treuchtlinger Verein wichtig, den es heuer seit 90 Jahren gibt. Trotzdem seien nicht nur typische „Ur-Franken“ im Trachtenverein aktiv. „Wir haben auch ein italienisches Ehepaar dabei“, erzählt Susanne Wössner. Ein weiteres Mitglied stamme aus Mazedonien.

Auf Fahrten in die Treuchtlinger Partnerstädte Ponsacco in Italien und Bonyhád in Ungarn bekommen die Teilnehmer zudem einen Einblick in die Trachtentänze anderer Nationen. „Dort sind die Tänze viel flotter, frischer und mit viel mehr Pfiff. Sie haben einfach mehr Temperament“, sagt Wössner.

Die fränkischen Tänze seien dagegen eher gemütlicher, man könne sie in jedem Alter tanzen. Deshalb gebe es in Ungarn und Italien auch viel mehr junge Mitglieder. „Einen flotten Tanz tanzt man eben lieber. Auch die Trachten sind dort viel bunter“, erläutert die Vereinschefin. In Treuchtlingen gebe es kaum junge Leute im Trachtenverein, vor allem junge Männer seien rar. „Zwischen 20 und 40 haben wir fast gar niemanden mehr“, so Wössner.

Doch mit der Tradition können die Trachtler nicht einfach brechen, um junge Menschen wieder für den Verein zu begeistern. In der Altmühlstadt wird am häufigsten die evangelische Volkstracht getragen. Und die ist eben eher fränkisch dunkel. Auch die Männer tragen dunkle Lederhosen und dunkle Jacken.

Daneben sind in Treuchtlingen traditionell noch die Miesbacher Tracht und die Feld- und Sicheltracht zu sehen. „Die hatte früher jeder Bauer“, erklärt Monika Christoph. Die klassische, bodenständige Tracht der Treuchtlinger sei aber definitiv die Volkstracht. Sie werde überwiegend bei Festen getragen. „Die Bänderhaube mit dem Goldspiegel ist unser ganzer Stolz“, sagt Christoph. Es sei jedoch nun einmal eine evangelisch strenge Tracht.

Besondere Bänderhauben

Der Treuchtlinger Trachtenverein ist im Donaugau-Trachtenverband organisiert, in dem insgesamt 28 Vereine die verschiedenen regionalen Trachten und Gebräuche pflegen. Einmal im Jahr gibt es ein großes Gaufest, bei dem alle zusammenkommen und ihre Tänze aufführen. „Man trifft immer ganz viele andere Trachtler, die man schon seit der Kindheit kennt“, freut sich Susanne Wössner – ein großes Klassentreffen also in besonderem Gewand. Für „D’grüabinga Stoabergler“ sei das Fest stets ein absoluter Pflichttermin.

„D’grüabinga Stoabergler“ – warum heißen die Treuchtlinger Trachtler eigentlich so? „Weil es früher in der Umgebung ganz viele Steinbrüche gab und immer noch gibt“, erklärt die Vorsitzende. So ist das eben beim Trachtenverein: Auch die Wahl des Namens hat einen historischen, traditionellen Hintergrund.

