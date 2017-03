Treuchtlinger überschlägt sich wegen Reh mit Auto

"Die B 2 als Rennstrecke" und "Rechnung nicht bezahlt"

HEUMÖDERN – - Ein Reh hat am Montagabend einen schweren Unfall verursacht. Das Tier lief vor dem Wagen eines 23-jährigen Treuchtlingers auf die Straße zwischen Oberheumödern und Wettelsheim.

Beim Ausweichen geriet das Auto des jungen Manns aufs Bankett, woraufhin dieser gegenlenkte und mit seinem Gefährt in den gegenüberliegenden Graben schleuderte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Wagen entstand jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Auto und Reh berührten sich nicht.

Die B 2 als Rennstrecke

TREUCHTLINGEN – Bei Kontrollen des Lastverkehrs am Montagnachmittag auf der B 2 hat die Treuchtlinger Polizei zwei Verstöße geahndet. Ein 53-Jähriger aus Oberbayern missachtete mit seinem 40-Tonner mehrmals die Höchstgeschwindigkeit und muss deshalb mit einem Bußgeld rechnen. Ein 47-jähriger Kraftfahrer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, überholte außerdem im Überholverbot und muss­te vor der Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Rechnung nicht bezahlt

TREUCHTLINGEN – Gegen einen etwa 60-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Einmietbetrugs. Der Mann hatte am Freitag Quartier in einer Treuchtlinger Pension bezogen und erklärt, dass er bei Abreise bezahlen werde. Am frühen Montagmorgen war er jedoch verschwunden, ohne die Rechnung zu begleichen.

pm