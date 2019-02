Treuchtlinger UFWG: Echte Entfremdung, oder nur ein neuer Name?

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Freien Wähler heißen nun Unabhängige Freie Wählergemeinschaft (UFWG) und gehen kommunalpolitisch eigene Wege. Mit der Politik ihrer Landespartei und deren Koalition mit der CSU wollen sie nicht mehr in einen Topf geworfen werden. Dis­tanzieren sie sich damit auch von ihrem hiesigen Landtagsabgeordneten und früheren stellvertretenden Treuchtlinger Polizeichef Wolfgang Hauber?

Beste Freunde oder Zweckehe auf Zeit? Für die Treuchtlinger UFWG haben die Freien Wähler durch die Koalition mit der CSU – hier die beiden Vorsitzenden Markus Söder und Hubert Aiwanger nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags – ihre politische Unabhängigkeit aufgegeben. © Sven Hoppe/dpa



Probleme haben die „Rebellen“ Klaus Fackler, Christian Früh und Manfrd Kreß, die nun die Treuchtlinger UFWG-Stadtratsfraktion bilden, insbesondere mit der Annäherung der FW-Landesvereinigung an das konservative Lager. Auf kommunaler und Kreis­ebene sehen sich die „Freien“ traditionell als unabhängige Kraft. Zudem kritisieren die drei Treuchtlinger die Verstrickungen von FW-Landeschef Hubert Aiwanger in persönliche „Beziehungsgeflechte“ sowie die ihrer Ansicht nach mangelnde Unterstützung der Kommunen nach der von den Freien Wählern durchgesetzten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Letztere steht im Koalitionsvertrag, dem auch der Weißenburger FW-Wahlkreisabgeordnete Wolfgang Hauber zugestimmt hat. Wie beurteilt er den Schritt der „abtrünnigen“ Treuchtlinger und sieht er diesen auch als Entfremdung von seiner Person? Das haben wir Hauber im Interview gefragt.

Herr Hauber, wie bewerten Sie die Abkehr der Treuchtlinger Freien Wähler von der Landes- und Bundespartei? Haben Sie für diesen Schritt Verständnis?

Der Weißenburger FW-Wahlkreisabgeordnete und frühere stellvertretende Treuchtlinger Polizeichef Wolfgang Hauber hält die Distanzierung der Treuchtlinger FW-Stadtratsfraktion von der Landespartei für den falschen Schritt. Dennoch rechnet er mit einem weiterhin guten Verhältnis zur neuen Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft (UFWG). © Archiv/Robert Maurer



Wolfgang Hauber: Die drei Treuchtlinger UFWG-Stadträte waren nie Mitglieder der Landesvereinigung. Im Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen sind lediglich etwa zehn Prozent der Freien Wähler Mitglied in der Partei. Die Freien Wähler sind in erster Linie ein Zusammenschluss der unabhängigen und freien Wählergemeinschaften in Bayern mit eindeutigem Schwerpunkt in der Kommunalpolitik. Alle Ortsverbände und Mandatsträger sind bei ihren politischen Entscheidungen vollkommen frei und unabhängig. Ich behaupte immer, der FW-Landesverband mit seinen Untergliederungen sei lediglich eine Organisationsstruktur, die es erleichtert, sich auf lokaler Ebene politisch zu betätigen. Er ist das Auffangbecken für politische interessierte Menschen, die sich keiner Partei so nahe fühlen, dass sie dort Mitglied werden möchten – teilweise eben auch nicht bei den Freien Wählern. Da ich sowohl Kreisvorsitzender des Verbands als auch der Vereinigung bin, schmerzt es mich aber schon, wenn sich ein Ortsverband öffentlich von der Politik der Partei beziehungsweise des Vorsitzenden distanziert. Nach außen hin hat sich der Treuchtlinger Ortsverband deshalb einen neuen Namen gegeben. Da ansonsten aber alles andere unverändert bleibt, ist der Schritt zu verschmerzen.

Halten Sie diese beiden „Seelen“ der Freien Wähler für vereinbar? Verlieren sie durch die Koalition mit der CSU auf Landesebene nicht ihre Unabhängigkeit in der Kommunalpolitik?

Hauber: Was die Ortsverbände und Mandatsträger aus den Möglichkeiten machen, die sich ihnen durch eine ihnen nahestehende Landtagsfraktion und Regierungspartei bieten, bleibt ihnen überlassen. Die meisten Ortsverbände sehen dies positiv und schreiben sich die Erfolge mit auf ihre Fahne. Das ist ja auch richtig, weil die Erfolge ohne unsere kommunalpolitische Basis nicht zu erreichen wären. Die meisten Freien Wähler liegen mit der Parteilinie auf einer Wellenlänge. Ich als Mitglied der Partei respektiere es aber auch, dass Ortsverbände ein eigenes politisches Leben führen. Das ist für mich die Grundphilosophie der Freien Wähler und auch ihre große Stärke, weil wir dadurch ein breites Spektrum abdecken.

Sehen Sie den Schritt der Treuchtlinger Freien Wähler auch als Kritik an Ihrer Arbeit im Landtag und bei den Koalitionsgesprächen?

Hauber: Diesbezüglich habe ich keinerlei Andeutungen erfahren. Klaus Fackler hat mir gegenüber ganz im Gegenteil geäußert, als er mich von der Namensänderung unterrichtete, dass es nicht an meiner Person liege.

Inwiefern hatten Sie Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen mit der CSU und sind mit dem Ergebnis zufrieden oder unzufrieden?

Hauber: Die Koalitionsgespräche wurden in einem sehr engen Zirkel geführt. Ich war daran nicht beteiligt, die Fraktion wurde aber über die großen Linien auf dem Laufenden gehalten. Den fertigen Vertrag haben wir erst am Tag der Zustimmung erhalten. Unsere Verhandlungsgruppe war gut vorbereitet. Als Leitfaden diente ein 78-seitiges Strategiepapier, in dem zahlreiche Forderungen und Anträge der Freien Wähler aus zehn Jahren Oppositionsarbeit enthalten waren. Der Koalitionsvertrag war der Kompromiss, den beide Parteien noch akzeptieren konnten. Aus ihm ist aus meiner Sicht die Handschrift der Freien Wähler deutlich herauszulesen. Selbstverständlich konnten wir uns nicht mit allen Forderungen durchsetzen. Der Vertrag bildet aber eine gute Grundlage für fünf Jahre Regierungsarbeit. Die Freien Wähler werden in diesen fünf Jahren mehr umsetzen können als in den zehn Jahren als Opposition.

Wie positionieren Sie sich insbesondere zu der Kritik, die Freien Wähler hätten sich mit der Koalition zu einem Teil des konservativen Lagers gemacht?

Hauber: Die politischen Richtungen innerhalb der Freien Wähler sind breit gestreut. Ich glaube aber schon, dass landesweit die Mehrheit eher dem konservativen Lager zuzurechnen ist.

Und der Vorwurf, die Partei lasse die Kommunen nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge „im Regen stehen“?

Hauber: Diese Behauptung kann ich nicht nachvollziehbar. Die Stadt Treuchtlingen wird für die entgangenen Ausbaubeiträge aus dem Jahr 2018 eine hundertprozentige Erstattung vom Freistaat erhalten und danach eine zweckgebundene Pauschale, über die ein Straßenausbau ohne Gebühren finanziert werden kann. Wie die Pauschalen verteilt werden, wird voraussichtlich in der Ministerratssitzung am 12. Februar entschieden. Ohne diesen Verteilungsschlüssel zu kennen, ist die Behauptung, die Stadt werde im Regen stehen gelassen, völlig fehl am Platze.

Insbesondere Herrn Aiwanger attes­tieren die Treuchtlinger UFWG zudem, er offenbare in der Debatte um die Donau-Flutpolder „eine Verstrickung in Beziehungsgeflechte, die sich nicht einmal die CSU trauen würde“...

Hauber: Auch das muss ich zurückweisen. Das Problem bei den Flutpoldern ist, dass sie erst nach langer Planungs- und Realisierungsphase ihre Wirkung entfalten. Es ist von bis zu 15 Jahren die Rede. Dezentrale Hochwasserschutzprojekte können dagegen in zwei bis drei Jahren umgesetzt werden. Das bedeutet auch mehr ökologische Flächen, weshalb die Naturschutzverbände dies positiv sehen. Aus fachlicher Sicht macht eine Kombination aus Flutpoldern und dezentralem Hochwasserschutz durchaus Sinn.

Wird die Abkehr der Treuchtlinger FW-Fraktion Ihre Zusammenarbeit belasten und gehen Sie davon aus, dass die UFWG Sie beim nächsten Landtagswahlkampf unterstützen wird?

Hauber: Ich gehe nicht davon aus, dass das Verhältnis belastet sein wird. Ich werde weiterhin vertrauensvoll mit den Treuchtlinger Kollegen zusammenarbeiten. Unterstützung habe ich von ihnen – anders als von anderen Ortsverbänden – im Landtagswahlkampf 2018 ohnehin nicht erhalten, sodass auch hier keine Veränderung zu erwarten ist. Mein Fazit ist: Der FW-Ortsverband Treuchtlingen hat lediglich seinen Namen geändert, um sich nach außen als die kommunale Ebene der Freien Wähler darzustellen. Ich bezweifle, dass sich dies bei den nächs­ten Kommunalwahlen positiv für die UFWG auswirken wird.

