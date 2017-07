Einen Auftakt nach Maß feierte das Treuchtlinger Volksfest. Perfektes Feierwetter und Tausende bei der Bierprobe. Auch wenn das Mikro am Wallmüllerplatz beim Aufzug des Gambrinus dieses Jahr versagte, ließ sich dadurch niemand beeindrucken. Eher schon von den Massen an jungen Leuten, die ab dem ersten Takt der Störzelbacher im Bierzelt auf den Tischen standen. Trachten, Volksmusik und Gaudi. Nach vier Schlägen von Bürgermeister Werner Baum lief der Gerstensaft und die Reihen am Festplatz sowie im Bier- und Weinzelt waren dicht besetzt.