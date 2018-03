Treuchtlingerin hämmert auf Tür und Polizisten ein

Nachbarin hatte am Sonntagabend wegen lauten Klopfens eine Streife gerufen - vor 41 Minuten

TREUCHTLINGEN - Zuerst war es Ruhestörung, dann eine handfeste Auseinandersetzung: In einem Mehrfamilienhaus in Treuchtlingen ist am Sonntagabend (25. März) eine Betrunkene auf mehrere Polizisten losgegangen. Dabei wollte sie nur eine Tür reparieren.

Eine Nachbarin hatte sich am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in dem Wohnhaus in der Bahnhofstraße durch lautes Klopfen in ihrer Ruhe gestört gefühlt und deshalb die Polizei gerufen. Als wenig später eine Streife eintraf, stellten die Beamten fest, dass eine 27-Jährige in ihrer Wohnung hämmerte. Sie müsse eine Zimmertür reparieren, erklärte sie auf Nachfrage. Als die Ordnungshüter ihr daraufhin nahelegten, dies doch statt mitten in der Nacht besser am Montag tagsüber zu erledigen, wurde sie aggressiv.

Einen der Beamten griff die Frau an und schlug ihn mehrfach mit der flachen Hand auf die Brust, die anderen überzog sie mit wüsten Beleidigungen. Daraufhin überwältigten die Polizisten die Frau und fesselten sie. Offenbar stand die Angreiferin erheblich unter Alkoholeinfluss, auch nach der Festnahme zeigte sie sich nicht einsichtig. Sie verbrachte die Nacht deshalb auf der Dienststelle, wurde am Morgen aber wieder entlassen. Die aggressive „Handwerkerin“ erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Delikte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

pm/jru