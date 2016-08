Truck-Trial-EM: Lkw-Kolosse am Hang und im Schlamm

LANGENALTHEIM - Ausgedienter Steinbruch als Naturkulisse für spektakulären Motosport: Im Offroadpark bei Langenaltheim ging am Wochenende das Finale der Truck-Trial-Europameisterschaft über die Bühne. Bei brütender Hitze verfolgten mehrere Tausend Zuschauer die Fahrmanöver an abenteuerlich steilen Abfahrten, über felsige Hangkanten und in Schlammlöchern.

Geschicklichkeit und ein hohes Maß an Konzentration sind von den Fahrern während derTruck-Trial-EM gefordert. © Roland Fengler



22 Teams aus sechs Nationen waren in Langenaltheim am Start. Ins Rennen gingen möglichst seriennahe 2-, 3- und 4-Achser, die man gemeinhin als geländegängige Baustellenfahrzeuge, Lastkraftwagen oder Zugmaschinen kennt. Bei den Prototypen als vierte Kategorie herrscht Marke Eigenbau vor.

Truck-Trial ist eine Geschicklichkeitsprüfung mit Nutzfahrzeugen im extrem schweren Gelände, etwa in Kiesgruben, Steinbrüchen oder auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Auf einen Zeitgewinn kommt es nicht an: Gewinner eines Wettbewerbs ist, wer die meisten Punkte erreicht. Abzüge gibt es beispielsweise bei längerem Stillstand oder für umgefahrene Tore. Diese bestehen aus markierten Stangen, mit denen die Streckenkommissare die Sektionen abgesteckt haben.

Im Hitzekessel des Steinbruchs wird das Material hart herangenommen. Die Trucks quälen sich im Kriechgang über Felsbrocken, meistern abenteuerliche Steilhänge, wühlen sich über Geröllhalden. Wie in Zeitlupe lässt sich ein 3-Achser über eine Hangkante in ein Wasserloch hinab, immer mit dem Risiko, umzukippen. Als das Manöver gelingt, spenden Zuschauer spontan Applaus.

Marcel Schoch (35) und sein Co-Pilot Johnny Stumpp durften sich schon vor dem Wettbewerb als neue Europameister ihrer Klasse fühlen. Das Team hatte in der Kategorie der 4-Achser heuer in beeindruckender Manier alle Wettbewerbe mit der Höchstpunktzahl gewonnen und zuletzt in Sedlčany (Tschechien) einen uneinholbaren Vorsprung herausgefahren. Langenaltheim mit dem sechsten und letzten Lauf war die Krönung der Saison. "Es hat Spaß gemacht, war aber auch sehr spannend", sagt der 35 Jahre alte Champion nach der ersten Prüfung des Tages.

