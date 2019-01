Übertritt: Treuchtlinger Grundschule bereitet vor

TREUCHTLINGEN - Der Übertritt an eine weiterführende Schule ist für Kinder und deren Eltern ein großer Schritt. Viele Erwartungen und Ängste sind damit verbunden. Tipps und Hilfe für Familien gibt es bei Lehrern, Schulpsychologen und der Schulberatungsstelle. Die Treuchtlinger Grundschule pflegt zudem ein besonderes Austauschmodell. Wir haben darüber mit Rektor Herbert Brumm gesprochen.

Für die Viertklässler der Treuchtlinger Grundschule geht es bald um den Übertritt auf eine weiterführende Schule (Symbolfoto). Foto: TK-Archiv/Patrick Shaw



Herr Brumm, an wen können sich Eltern in Treuchtlingen wenden, wenn sie nicht wissen, welche weiterführende Schule ihr Kind künftig besuchen soll oder wie sie dem Erfolgsdruck begegnen können?

Herbert Brumm: Ansprechpartner für alle Fragen zum Übertritt ist in erster Linie der Klassenlehrer, der die Schüler in der Regel während der letzten beiden Grundschuljahre begleitet hat und entsprechend gut kennt. Außerdem findet gleich zu Beginn des Schuljahrs ein Informationsabend statt, bei dem Eltern Wissenswertes über die Übertrittsmodalitäten und das bayerische Schulsystem erfahren. Dabei gibt es auch kleine Gesprächsrunden mit den Beratungslehrern der weiterführenden Schulzweige – ein Angebot, das sowohl die Eltern als auch die Lehrer in Treuchtlingen sehr schätzen.

Und die Kinder? Wie wird ihnen die Umstellung erleichtert?

Brumm: Zwischen Grund- und Senefelder-Schule finden regelmäßig Kooperationstreffen über Unterrichtsmethoden, digitale Bildung, Prüfungsanforderungen und vieles mehr statt. Begleitet werden diese von Unterrichts-Hospitationen, bei denen Lehrer der fünften Klassen die vierten Klassen der Grundschule besuchen und deren Lehrer wiederum ihre „Ehemaligen“ an den weiterführenden Schulen beobachten können.

Der Rektor der Treuchtlinger Grundschule, Herbert Brumm. Foto: TK-Archiv/Benjamin Huck



Gibt es in Treuchtlingen auch spezielle Übertrittsberater?

Brumm: Ja. In den vergangenen Jahren wurde die wichtige Phase der Schulwahl zusätzlich von sogenannten Lotsen begleitet. An der Grundschule waren das Ute Heuberger und Sonja Strunz, die einige Stunden lang den Unterricht der fünften Klassen im Gymnasial- und im Realschulzweig der „Sene“ begleiteten. Seit diesem Schuljahr sind stattdessen Übertrittsberater im Einsatz, die auch Eltern und Lehrer unterstützen.

Entscheiden am Ende aber nicht doch vor allem die Noten?

Brumm: In den Beratungen an unserer Schule weisen wir stets darauf hin, dass nicht nur die Noten, sondern auch Arbeitshaltung und Lernverhalten wichtige Bausteine für die schulische Weiterentwicklung sind. Der Klassenlehrer kennt diesen Leistungsbereich am besten und ist damit der wichtigste Beratungspartner für die Eltern, ...

...die dann aber trotzdem meist wollen, dass ihr Kind aufs Gymnasium geht, oder?

Brumm: Der Übertritt ist ein wegweisendes Ereignis, unsere Lehrer führen dazu viele Gespräche. Jedem ist klar, dass das Beste für ein Kind aber nicht immer die gymnasiale Schiene ist, die von vielen Eltern schon in der Grundschule mühevoll angesteuert wird. Inzwischen gibt es so viele Bildungswege und Abschlussmöglichkeiten, die für manche Kinder viel passgenauer sind und auch weniger Stress bedeuten.

Wo gibt es Hilfe und Beratung?

Was tun, wenn das Kind in der vierten Klasse wegen des Übertritts überfordert und gestresst wirkt? Petra Lehmann von der staatlichen Schulberatungsstelle für Mittelfranken rät, zunächst das Gespräch mit der Klassleitung zu suchen. Jeder Schule sind zudem ein Beratungslehrer und ein Schulpsychologe zugeordnet (mehr dazu unter www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/mittelfranken). Eine gute Anlaufstelle ist auch die staatliche Schulberatungsstelle für Mittelfranken in Nürnberg in der Glockenhofstraße 51. Die Einrichtung berät Eltern und Schüler kostenlos und vertraulich (Telefon 0911/5867610).

