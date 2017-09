Am Freitagabend hatten die Geschäfte in der Treuchtlinger Innenstadt wieder bis 22 Uhr geöffnet: Die Herbstlichter lockten zahlreiche Besucher in die Bahnhofstraße.

An Mamas Hand und mit der Schultüte im Arm sind am Dienstagmorgen 96 Kinder zum ersten Mal in die Schule gegangen. In Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach wurden sie von den Zweitklässlern begrüßt.