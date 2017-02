Unbekannte stehlen kleinem Mädchen den Schlitten

TREUCHTLINGEN - Unbekannte haben in Treuchtlingen den Schlitten einer Siebenjährigen gestohlen.

Symbolbild Foto: Pixabay



Der schwarz-gelbe Bob stand von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen vor der Grundschule in der Hochgerichtstraße. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Mittelkonsole brannte

In einem am Treuchtlinger Brühl geparkten Auto ist am Donnerstag die Mittelkonsole in Brand geraten. Gegen 16.45 Uhr bemerkte ein Zeuge den Rauch. Die Feuerwehr löschte den Schmorbrand, an dem älteren Fahrzeug entstand aber Totalschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der 37-jährige Halter hatte den Wagen zwei Stunden zuvor abgestellt.

Zaun demoliert

Ein Unbekannter ist gegen den Zaun eines Betriebsgeländes in Treuchtlingen-Neufriedenheim gefahren und hat diesen erheblich beschädigt. Am Mittwochabend bemerkte der Firmeninhaber den eingedrückten Metallpfosten und die zwei demolierten Zaunfelder. Schaden: rund 1000 Euro. Nach dem Verursacher wird gefahndet.

Schild umgefahren

Ein Zeuge hat am Dienstagmorgen beobachtet, wie ein Kleintransporter mit Donauwörther Kennzeichen gegen ein Verkehrsschild auf dem Treuchtlinger Bahnhofsvorplatz geprallt ist und dieses umgeknickt hat. Der Fahrer habe den Schaden zwar begutachtet, sei dann aber weitergefahren. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro.

