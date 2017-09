Unbekannter zerschlägt Heckscheibe in Treuchtlingen

Weitere Meldungen: "Auto touchiert" und "Kleiner Zusammenstoß" - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Freitag­nachmittag, zwischen 14 und 18 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen.



Der VW Golf stand in diesem Zeitraum in der Oettinger Straße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09142/96440.

Auto touchiert

TREUCHTLINGEN – Ein 71-jähriger Lastwagen-Fahrer wich am Freitag­nachmittag einem entgegenkommenden Lkw aus und streifte hierbei ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht stand. Am geparkten Wagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 2500 Euro.

Kleiner Zusammenstoß

TREUCHTLINGEN – Am Freitagmittag fuhr eine 42-jährige Treuchtlingerin mit ihrem Auto in die Hauptstraße ein. An der unübersichtlichen Stelle übersah sie den Wagen eines 53-jährigen Weißenburgers, so dass es auf der Hauptstraße zum Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 500 Euro.

pm