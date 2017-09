Zu diesem Bild von der Treuchtlinger Stadthalle vor der Sanierung hat uns Susanne Obermeier folgende Erinnerungen geschickt: "Das Fränkische Kneipchen war damals der Renner. Es war ein tolles Lokal zu dieser Zeit und es gab dort tolle, gute Speisen. Das 'Kneipchen' wurde auch lange renoviert. Gerlinde Flisar und Wolfgang Mitzler waren die Chefs. Ich wurde von den beiden als Köchin angestellt. Zur Faschingszeit war nachts immer dieses Weißwurstessen, wenn in der Stadthalle ein Ball war. Da war erst das Team von der Firma Walk in der Küche, um den Saal zu bewirten. Danach kam das Team vom Kneipchen und machte das Weißwurstessen - bis früh am Morgen." Doch wann wurde das Foto aufgenommen? Hinweise bitte per E-Mail an redaktion@treuchtlinger-kurier.de © TK-Archiv