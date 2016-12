Unfallfahrer meldete sich

Desweiteren: Schein doch nicht geklaut – Geparktes Auto demoliert – Dauerparker oder Schrott? – Lastwagen gestreift - vor 3 Stunden

BUBENHEIM - Der Autofahrer, den die Treuchtlinger Polizei seit Sonntag wegen eines Unfalls in Bubenheim gesucht hat, hat sich selbst bei der Treuchtlinger Inspektion gemeldet.

Symbolbild © colourbox



Der Mann hatte am frühen Sonntagmorgen im Dorf ein Verkehrsschild beschädigt und war weitergefahren. Den 38-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Schein doch nicht geklaut

TREUCHTLINGEN – Mit einem angeblich gestohlenen Führerschein war ein 28-jähriger Nürnberger am Mittwoch gegen Mittag auf der B 2 unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf Höhe des Parkplatzes unweit der Firma Frankenschotter zeigte der Mann den Polizeieamten eine Fahrerlaubnis, die er bereits vor fünf Jahren als gestohlen gemeldet hatte. Die Beamten leiteten weitere Ermittlungen ein.

Geparktes Auto demoliert

TREUCHTLINGEN – In der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein im Treuchtlinger Johann-Ott-Weg geparktes Auto angefahren. An der Stoßstange entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizei konnte Lackabrieb sicherstellen und bittet nun eventuelle Zeugen um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Dauerparker oder Schrott?

TREUCHTLINGEN – Die Polizei ermittelt gegen einen Fahrzeughalter mit Wohnsitz im Ausland, dessen Auto seit rund einem Jahr unbewegt in einer Parkbucht in der Treuchtlinger Luitpoldstraße steht. Bei dem Fahrzeug mit polnischer Zulassung könnte es sich laut Polizeibericht um ein „Schrottauto“ handeln, dessen sich der Besitzer entledigen wollte.

Lastwagen gestreift

SCHAMBACH – Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr haben sich auf der B 2 im Baustellenbereich zwischen Dettenheim und Schambach ein Auto und ein Sattelzug gestreift. Der 30-jährige Pkw-Fahrer aus dem Donau-Ries-Kreis war zuvor aus Unachtsamkeit zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

pm - Treuchtlinger Kurier