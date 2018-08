Unfallflucht in Treuchtlingen: Wer hat etwas gesehen?

Polizei sucht Zeugen - Wegfahren ist kein Kavaliersdelikt - vor 37 Minuten

TREUCHTLINGEN - Parkschrammen und abgefahrene Außenspiegel sind ein Ärgernis. Wer einen Schaden nicht bei der Polizei meldet, macht sich schuldig. Hier veröffentlichen wir die aktuellen Suchmeldungen der Polizei.

Unfallfluchten sind nicht nur ärgerlich, sondern für den Geschädigten auch ziemlich teuer. © Eduard Weigert



Unfallfluchten sind nicht nur ärgerlich, sondern für den Geschädigten auch ziemlich teuer. Foto: Eduard Weigert



Sollten Sie Zeuge einer der unten stehenden Unfallfluchten geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Treuchtlinger Polizei unter Telefon 09142/96440. Auch wenn Sie an Ihrem Auto einen Schaden entdeckt haben, können Sie sich an die Beamten wenden. Der Vorfall wird dann an die Redaktion weitergegeben und hier veröffentlicht.

Beim Einparken Auto demoliert

Am Mittwoch, 8. August, gegen 9.45 Uhr, hat eine Autofahrerin auf dem Norma-Parkplatz in der Bürgermeister-Korn-Straße einen Verkehrsunfall mit etwa 1000 Euro Sachschaden verursacht – und sich nicht um den Schaden gekümmert. Beim Einparken demolierte sie ein anderes Auto an der hinten rechts, sah sich den Schaden zwar an, ging jedoch einkaufen, ohne sich bei der Geschädigten zu melden. Die etwa 40-jährige Frau soll um die 1,65 Meter groß sein, rötliche Haare haben und war vermutlich mit einem blauen VW-Golf mit Weißenburger Kennzeichen unterwegs.

Auto in der Hauptstraße geschrammt

In der Zeit von Montag, 6. August, 16 Uhr, bis Dienstag, 7. August, 12.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz der Metzgerei Geißelmeier in der Hauptstraße geparktes Auto verschrammt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Am Kotflügel konnte die Polizei roten Farbabrieb sichern.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.