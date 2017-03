Unfreiwillig B2 bei Treuchtlingen geschottert

TREUCHTLINGEN - Ein Lastwagen hat am Mittwoch gegen 8.15 Uhr auf der B 2 im Bereich der„Heusteigenkreuzung“ eine größere Menge Schotter verloren.



Der 29-jährige Fahrer aus Ansbach war zuvor vom Franken-Schotter-Werk kommend in die Staatsstraße abgebogen. Die Steine verteilten sich großflächig, sodass die Polizei die Kreuzung bis zum Eintreffen der Kehrmaschine der Straßenmeisterei absichern musste. Den Kraftfahrer erwartet ein Bußgeldverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung.

Ladendieb ertappt

TREUCHTLINGEN – Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr hat das Personal eine Treuchtlinger Verbrauchermarktes einen 51-jährigen Altmühlstädter beim Ladendiebstahl ertappt. Der Mann wollte unbezahlte Lebensmittel aus dem Geschäft tragen, woraufhin ihn die Angestellten ansprachen und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Ein Strafverfahren und ein Hausverbot sind die Folgen.

Transporter verkratzt

TREUCHTLINGEN – Am Sonntag zwischen 13 und 15.30 Uhr haben Unbekannte einen auf einem Firmenparkplatz in der Treuchtlinger Industriestraße abgestellten Kastenwagen verkratzt. An dem Mercedes Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

