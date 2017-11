Ungebrochen leidensfähig: Die Löwen-Fans vom Jura

DIETFURT - Einmal im Jahr feiert der Löwen-Fanclub Jura-Süd in Dietfurt. Ein Kaffeekränzchen mit einer Handvoll Unterstützer eines Viertliga-Vereins, die sich in einer Dorfschule treffen, um alten, besseren Zeiten nachzutrauern? Ganz und gar nicht. Die Jura-Löwen sind einer der größten und aktivsten 60er-Fanclub Bayerns und nach dem Absturz ihrer Helden in die Regionalliga alles andere als demotiviert. Das ließen sie in Dietfurt auch die beiden Spieler Marco Hiller und Eric Weeger spüren.

Beim Jahrestreffen des Löwen-Fanclubs Jura-Süd war die Dietfurter Dorfschule in Blau-Weiß getaucht. Foto: Patrick Shaw



„Wenn’s dem Verein schlecht geht, hält man zusammen“, sagt Thomas Franke. Seit über zehn Jahren fährt er zu jedem Spiel des TSV 1860 München und hat vor allem seit den vergangenen drei Jahren Erfahrung mit dem „Schlechtgehen“. Trotzdem ist es diesmal anders. Zwangsabstieg, Regionalliga – das gab es bei dem Bundesliga-Mitbegründer noch nicht. Jetzt spielen die 60er mindestens ein Jahr lang gegen Teams wie VfB Eichstätt, SV Seligenporten, FC Pipinsried oder SC Schalding-Heining, in Stadien, die teils gerade einmal 2500 Zuschauer fassen und eine halbe Autostunde entfernt sind. Da ist das Gefühl, zu einem Auswärtsspiel zu fahren, doch ein anderes als letzte Saison bei Gegnern wie Stuttgart, Berlin, Nürnberg oder Hannover.

Thomas Frank lässt das kalt. Im Gegenteil: „Ich bin motivierter als davor“, sagt er mit Blick auf den langsamen Niedergang des Vereins seit dem Einstieg des jordanischen Geschäftsmanns Hasan Ismaik vor sechs Jahren. Jetzt gebe es zumindest einen klaren Schnitt. „Es sind viele Söldner weggegangen, die sich nie den Arsch für den Verein aufgerissen haben“, meint der Fünfstettener. Das neue Regionalliga-Team bestehe dagegen fast nur aus „Eigengewächsen“, es herrsche Aufbruchstimmung und eine Art „Jetzt-erst-recht-Mentalität“.

Auch die Identifikation der Fans mit ihrem Verein „passt wieder, und es fühlt sich wieder an wie eine große Familie“, so Frank. Es gebe „nur wenige Vereine in Deutschland, deren Fans nach einem Zwangsabstieg in die vierte Liga noch so hinter ihnen stehen“. Den rund 200 Vereinsaustritten seit dem Absturz stünden bei den Löwen inzwischen mehr als 2000 Neuaufnahmen gegenüber.

Seinen „Hut“ zieht Thomas Frank nicht zuletzt vor dem neuen Löwen-Präsidenten Robert Reisinger: „Wir können froh sein, dass sich in dieser Situation überhaupt jemand für dieses Ehrenamt gefunden hat. Führerlos zu sein, wäre schlimmer gewesen.“ Die aktuelle „Funkstille“ rund um Inves­tor Ismaik findet der eingefleischte Fan dagegen „gar nicht gut“.

Eric Weeger (links) und Marco Hiller sind zwei echte „Eigengewächse“ des TSV 1860 München und haben viel Spaß in ihrer ungewohnten Rolle als „Starspieler“. Foto: Patrick Shaw



Und wie geht es weiter? „Regionalliga-Meister zu werden, ist mit diesem Kader ein Muss“, ist sich Frank bewusst. Das bestätigen auch Torwart Marco Hiller und Verteidiger Eric Weeger, wenngleich „wir wissen, dass auch in Liga vier jeder Gegner eine Herausforderung ist“. Auf einen Erfolg in der Relegation gegen deutlich schwerere Brocken wie etwa Cottbus glaubt Frank deshalb eher nicht. Ohnehin seien „für eine Drittliga-Lizenz die Finanzen das größere Problem“.

Von den beiden Fußballern wollen die Fans an diesem Abend vor allem Kurioses wissen. Zum Beispiel wer im Team der beste FIFA-Videospieler sei oder wie der 1,90-Meter-Torwart in den kleinen Ford Fiesta passe, in dem er zu den Spielen fahre. „Der hat zum Glück ein Schiebedach“, antwortet Hiller schlagfertig. „Ah, daher Deine Frisur“, tönt es daraufhin aus dem Publikum.

Sind alle Löwen Bayern-Hasser?

„Hasst Ihr die Bayern auch so wir wir?“, fragt ein anderer Fan. „Wir hassen sie nicht, werden sie aber auch nie mögen“, bleibt Marco Hiller diplomatisch. Und wie ist es so, als Amateur auf einmal „ins kalte Profi-Wasser“ geworfen zu werden? „Man gewöhnt sich schnell dran“, räumt der 20-Jährige ein. „Die Fans helfen uns dabei sehr“ – etwa bei Spielen wie jüngst vor 21.000 Zuschauern gegen Augsburg (Viertliga-Rekord). „Für diese Momente trainieren wir“, so Hiller.

Von Eric Weeger wollen die Jura-Löwen wissen, wie das Verhältnis der Spieler zum neuen Trainer Daniel Bierofka ist. „Auf dem Platz und daneben, da sind das zwei verschiedene Menschen“, beschreibt der gebürtige Wolframs-Eschenbacher. Wenn nicht gespielt oder trainiert werde, sei Bierofka „ein richtig guter Kumpel“. Aber ein so junges Team wie das der 60er brauche „auch mal eine harte Hand“.

Das Fernziel der Mannschaft ist laut Weeger natürlich der Wiedereinzug in die Bundesliga. Für wie realistisch die Löwen-Fans das halten? „Dafür haben wir doch einen Zauberer da“, meint einer der Fans mit Blick auf das weitere Abendprogramm spitzzüngig.

Dass sich die Fans vom Jura an diesem Abend überhaupt in so großer Zahl treffen und mit „ihren“ Spielern plaudern können, haben sie Herbert Neuwerth zu verdanken. Seit 37 Jahren gibt es den Fanclub, und seit 37 Jahren steht ihm der Dietfurter vor. 204 Mitglieder haben die Jura-Löwen derzeit, allein heuer sind 14 neue dazugekommen. Etliche gehören auch dem TSV 1860 München an – seit der Jahresfeier genau 60.

„Dietfurt gehört zu den zehn Prozent der aktivsten Fanclubs“, bestätigen Fanbetreuerin Jutta und Gerhard Schnell, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Löwen-Fanclubs. „Wenn dieser Club in München wäre, wäre er dort der größte.“

Und für seine Mitstreiter geht Herbert Neuwerth durch dick und dünn. 35 Dauerkarten hat er für diese Saison ergattert. Dafür ist er selbst nach München gefahren und hat 6700 Euro auf den Tisch gelegt. „Wir hätten gern mehr Karten, aber jedes Spiel ist ausverkauft“, sagt er. Dabei fasst das Stadion in der Grünwalder Straße für Regionalliga-Verhältnisse stattliche 12.500 Zuschauer. Für Neuwerth ist dennoch klar: „Wir alle sind der zwölfte Mann der Mannschaft“ und „Einmal Löwe, immer Löwe!“

