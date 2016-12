Unsere zehn stillen Helden des Jahres

TREUCHTLINGEN - Seit 16 Jahren zeichnen die Stadt Treuchtlingen und der Treuchtlinger Kurier (TK) einmal im Jahr Personen aus, die sich im besonderen Maße um die Allgemeinheit verdient gemacht haben. Zu dieser Ehrung kamen heuer erneut zehn fleißige Organisatoren, Amtsträger und Helfer in den historischen Sitzungssaal des Rathauses.

Im Einsatz für andere: die Ausgezeichneten mit Rathauschef Werner Baum (rechts). Foto: Hubert Stanka



In Treuchtlingen und seinen Dörfern gibt es sehr viele engagierte Menschen, die wunderbar als Vorbilder dienen. Das wird mindestens einmal im Jahr sichtbar, wenn zehn Bürger geehrt werden, die sich ehrenamtlich für Mitmenschen und Gesellschaft aufopfern. Häufig finden dabei auch jene Beachtung, die ihren freiwilligen Dienst im Verborgenen leisten und deren Einsatz oft als allzu selbstverständlich wahrgenommen wird.

„Wenn du Sonnenschein ins Leben anderer bringst, werden die Strahlen auch dich treffen“, zitierte Bürgermeis­ter Werner Baum zu Beginn den Schriftsteller James Matthew Barrie. Er spielte damit auf den „sozialen Lohn“ des Ehrenamts an, nämlich den Dank anderer.

Stadt und TK wollen diesen Dank ein kleines Stück sichtbarer machen, indem sie das Ehrenamt regelmäßig auf eine Plattform heben und das „Selbstverständliche“ stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken. „Sie machen kein Aufhebens von ihrem Tun. Sie machen einfach! Denn ihre Sache ist das Unspektakuläre, das Wirken im Stillen“, so Baum.

Die Ehrenamts-Nadel der Stadt erhielt in diesem Jahr Felix Birnthaler. Er ist einer der Väter der Partnerschaft der Senefelder-Schule mit dem Gymnasium im ungarischen Bonyhád und damit auch Mitinitiator der Städtepartnerschaft. Darüber hinaus ist er in vielerlei Hinsicht in der katholischen Kirche engagiert, als Pfarrgemeinderat und in der Eltern- und Erwach­senenbildung. Außerdem macht er sich im Verein „So fremd? So nah?“ um die Völkerverständigung verdient.

Hans Hüttinger wurde ausgezeichnet für sein jahrzehntelanges Wirken als Musiker. Seit 50 Jahren bläst er im Treuchtlinger Posaunenchor, seit 20 Jahren spielt und singt er in der Stadtkapelle mit. Neben seinem musikalischen Wirken ist Hüttinger auch in der Kleingartenanlage in der Ansbacher Straße engagiert und dort für die Finanzen zuständig.

Konrad Humpf ist seit vielen Jahren ein Aktivposten beim SV Möhren. Er war jahrzehntelang Ausschussmitglied. Seine ehrenamtlichen Tätigkeiten reichten vom Platzwart über die Aufgabe des Hausmeisters im Vereinsheim bis hin zum Job des Vereinswirts, den er 14 Jahre lang ausübte. Er half beim Bau der Wasser- und Stromleitung zum Sportplatz und ist ein verlässliches „Mädchen für alles“ im Verein.

Stets eine helfende Hand

Mehr als ein halbes Jahrhundert sang Else Karl im Gesangverein „Frohsinn“ Dietfurt und über 20 Jahre lang im Kirchenchor mit. Darüber hinaus engagiert sie sich beim VdK in Schambach und in der Dietfurter Kirchengemeinde. Überhaupt hilft sie im Dorf immer dort, wo helfende Hände nötig sind – bei Festen, Seniorennachmittagen oder beim Küchlebacken. Zuletzt war sie tatkräftig bei der Kirchensanierung und der Renovierung der Dorfschule dabei. Nachbarschaftshilfe ist für Else Karl selbstverständlich. Nicht zuletzt war sie bis zu Aufgabe der Dietfurter Schule eine umsichtige Busaufsicht für deren Kinder.

Geehrt wurde auch Gotthard Lange, der 1978 nach Windischhausen zog und sich seitdem aktiv im Dorf einbringt – 18 Jahre lang als Feuerwehrkommandant, als Mitglied des Ortsausschusses und in vielen weiteren Belangen. Im Zuge der Dorferneuerung war er „Wegebaumeister“. Seit 1992 ist Lange Jagdvorsteher. Lange war er auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Jagdgenossenschaften im Bayerischen Bauernverband“. Seit 2004 ist er Feldgeschworener.

Gabriel Lypp wurde bei der Feier als das „grüne Gewissen“ Treuchtlingens bezeichnet. Er hat 1986 die Ortsgruppe des Bund Naturschutz gegründet und diese fast zwei Jahrzehnte lang geleitet. Neben seinem Einsatz für die Umwelt ist die Musik eine große Leidenschaft von Lypp. Seit 1988 ist er Sänger in der Treuchtlinger Kantorei. Jahrelang war er auch als Sportwart im Tennisclub aktiv. Weiteren gesellschaftlichen Einsatz zeigt er als Pfarrgemeinderat und Dekanatsbeauftragter der katholischen Pfarrei.

Ebenfalls ein Aktivposten in der Pfarrei ist Gudrun Obermeier, die viele Jahre lang im Vorstand des katholischen Frauenbundes wirkte. Des Weiteren ist sie im Kirchencafé und bei den Pfarrfesten engagiert. Ihrem Mann, der jahrelang als unermüdlicher Kirchenpfleger Dienst tat, war sie eine große Unterstützung. Auch im Burgverein war Gudrun Obermeier lange ehrenamtlich tätig. Als „Küchenchefin“ trug sie zum Gelingen von Festen und Veranstaltungen bei.

Ulrike Rauscher hat wie Felix Birnthaler großen Anteil am Gelingen der Schul- und Städtepartnerschaft. Seit vielen Jahren sammelt sie darüber hinaus Kleidung und brauchbare Gegenstände, die in der Senefelder-Schule liegen bleiben, und bringt sie auf eigene Kosten nach Ungarn. Ehrenamtlich engagiert sie sich zudem im Treuchtlinger Museum, wo sie viel Arbeit im Hintergrund leistet. Auch im Verein „So fremd? So nah?“ setzt sie sich ein. In der Projektgruppe „Bürgerhaus Treuchtlingen“ bietet sie seit einiger Zeit einen kostenlosen Gymnastikkurs für Senioren an.

Bei Wind und Wetter auf Posten

Für seinen unermüdlichen Einsatz als Schulweghelfer wurde Dietmar Schlund ausgezeichnet. Seit 13 Jahren hilft er bei Wind und Wetter einmal wöchentlich und wenn „Not am Mann“ ist an der Treuchtlinger Grundschule. Darüber hinaus ist er seit Jahrzehnten als Helfer beim Burgverein aktiv.

Rosina Seel ist seit vielen Jahren als ehrenamtliche Mesnerin in der Pfarrei in Möhren tätig. Sie engagiert sich im Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung, sie reinigt die Kirche und den Pfarrsaal. Ebenso betreut sie die Sternsinger und übernimmt vielfältige organisatorische Aufgaben. Viele Jahre lang leitete sie die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit der Pfarrei. Vor einigen Jahren hat Rosina Seel überdies viele Wochen lang drei junge polnische Männer bei sich privat aufgenommen und ihnen sozusagen „Asyl“ gewährt. Sie unterstütze die Männer im Alltag und wickelte erfolgreich Behördengänge mit ihnen ab.

