Unter Drogen am Steuer in Treuchtlingen unterwegs

Zudem entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt nach Parkrempler - vor 18 Minuten

TREUCHTLINGEN - Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers hat die Polizei am Wochenende „drogentypische Auffälligkeiten“ bemerkt.

Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass das Gericht eine Blutentnahme anordnete. Dem jungen Mann drohen ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Unerlaubt entfernt

TREUCHTLINGEN – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Treuchtlinger Goethestraße ein geparktes Auto gestreift. Schaden: rund 600 Euro. Die Polizei sicherte an dem Wagen roten Farbabrieb und bittet nun um Hinweise (Telefon 09142/96440).

pm