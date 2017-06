Wie und wo schipperten Franken und Römer über die Altmühl - oder sogar über den Karlsgraben hin und her zwischen Rhein und Donau? Archäologen und Geowissenschaftler versuchen diese Frage schon seit Jahren verlässlich zu klären. In den vergangenen Tagen kartographierten nun Doktorandin Annika Fediuk und ihr Team von der Universität Kiel per Unterwasser-Radar den Grund der "Fossa Carolina". Karlsgraben-Projektleiter Dr. Lukas Werther (Uni Jena) und der Kieler Geophysiker Dr. Dennis Wilken waren währenddessen mit Sonar und Seismograph im Boot zwischen Dietfurt und Bubenheim unterwegs, um anhand menschlicher Relikte mehr über die lange Geschichte der Altmühl als Wasserweg zu erfahren. © Patrick Shaw