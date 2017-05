Ursula Engelen-Kefer: „Lobbyisten der Arbeitnehmer“

Gewerkschafterin warb bei der Maikundgebung um die Errungenschaften des DGB - vor 34 Minuten

TREUCHTLINGEN - "Wir sind viele – wir sind eins" lautete das diesjährige Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für den 1. Mai. Bei der Maikundgebung in Treuchtlingen sprach die ehemalige DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer über die Herausforderungen der Zukunft.

Die ehemalige DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer betonte bei der Maikundgebung in Treuchtlingen die Einigkeit der Gewerkschaften als Stimme der Arbeitnehmer gegenüber der Politik. © Benjamin Huck



Acht Gewerkschaften aus verschiedenen Branchen bilden den DGB. Nicht immer seien sie einer Meinung gewesen, so Engelen-Kefer. Doch wenn es um das große Ganze geht, müssten die Gewerkschaften wieder an einem Strang ziehen: Eine ausreichende Rente, faire Löhne und sichere Beschäftigungsverhältnisse für die Menschen, die nur Minijobs haben und oft Grundsicherung beantragen müssen.

Für den Gewerkschaftsbund ist 2017 ein wichtiges Jahr, steht neben drei Landtagswahlen doch auch die Bundestagswahl am 24. September an. Mit einer Stimme wollen die Gewerkschaften reden, so Engelen-Kefer, um weiterhin als „Lobbyisten der Arbeitnehmer“ ihre Ziele durchzusetzen.

Engelen-Kefer war von 1990 bis 2006 Vize-Chefin des DGB. In ihre Amtszeit fielen etwa die Hartz-Reformen des Arbeitsmarktes und die Förderung der privaten Altersvorsorge. Allesamt Veränderungen, gegen die sie sich zu Wehr gesetzt habe – und im Nachhinein Recht behalten habe. „Die Eckpfeiler des Sozialstaates müssen wieder hergestellt werden und zukunftsfähig gemacht werden“, sagt die 73-Jährige. Dazu gehöre eine exis­tenzsichernde Rente, eine funktionsfähige Arbeitslosenversicherung, eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 11,80 Euro sowie eine Umwandlung von Minijobs in reguläre Teilzeit- und Vollzeitarbeit.

Mehr Geld für Dienstleistungen

Im DGB arbeiten acht Gewerkschaften zusammen, deren Forderungen schon mal unterschiedlich sein können, da es in der Industrie etwa höhere Löhne gibt als in den Dienstleis­tungsberufen. Vor allem für die personenbezogenen Dienstleistungen, etwa in Erziehung, Gesundheitswesen und Pflege, fordert Engelen-Kefer einen deutlichen Lohnanstieg: „Warum sind diese Tätigkeiten weniger wert als die Montage am Fließband fürs Auto?“ Ihre Forderung: bessere Bedingungen für alle, ohne einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen.

Diese Regel gelte auch bei der Integration von Flüchtlingen. Engelen-Kefer mahnte, den Hetz-Kampagnen mancher Populisten nicht auf den Leim zu gehen, die versuchen eine Gesellschaftsgruppe gegen eine andere auszuspielen. Mit Blick auf die AfD sagte sie: „Diese Partei ist keinenfalls eine Alternative in der Politik, sondern eine rechtsradikale Gefahr.“ Zudem stehe die Sozialpolitik der AfD für einen Rückschritt von den jahrelang erkämpften Errungenschaften der Arbeitnehmer.

Für die Gewerkschafterin ist die Region nicht unbekannt. So war sie Ende der 1980er Jahre einige Zeit Vizepräsidentin der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit und war Direktkandidatin der SPD für den Wahlkreis Ingolstadt bei der Bundestagswahl 2009.

Engelen-Kefer lobt den Zusammenhalt in und um Treuchtlingen, was sich an der Zahl der Besucher der Maikundgebung ablesen lasse. Auch dass die Kirchen zu einem anschließenden ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel einluden, zeige, wie stark der gesellschaftliche Zusammenhalt sei.

Wie wichtig die gewerkschaftliche Arbeit im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sei, betonte der DGB-Kreisvorsitzende Willi Ruppert. So betrage die Durchschnittsrente im Landkreis nicht einmal 700 Euro, immer mehr Menschen müssten Grundsicherung beantragen. „Wir erwarten von der Politik eine auskömmliche Rente für alle“, so Ruppert. Zudem warnte er vor Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. So würden Gewerkschaftsmitglieder, die sich in der Flüchtlingshilfe im Landkreis einsetzen, bedroht.

Benjamin Huck Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung E-Mail