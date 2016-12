VdK Döckingen-Auernheim: Zeit zum Ruhen und Danken

Weihnachtsfeier mit Rückblick, Auszeichnungen, Musik und mehr - vor 54 Minuten

AUERNHEIM - Vor großem Publikum hat die VdK-Ortsgruppe Döckingen-Auernheim bei ihrer Weihnachtsfeier Bilanz gezogen und langjährige Weggefährten geehrt.

VdK-Kreisgeschäftsführerin Andrea Estner (rechts) sowie die beiden Ortsvorsitzenden Siegfried Huber und Karl Kreß mit den geehrten Mitgliedern. Foto: Hoffmann



Neben Mitgliedern aus beiden Orten begrüßte Vorsitzender Siegfried Huber dazu auch seinen Kollegen Karl Kreß, die Weißenburger Kreisgeschäftsführerin Andrea Estner und VdK-Pressereferent Gerhard Fürbaß. Die Weihnachtszeit sei die Zeit, um sich zu besinnen und Danke zu sagen, erklärte Huber – was er anschließend auch tat. Getreu dem Motto „Mit einander – für einander“ sei der VdK für viele Bürger eine große Unterstützung.

Kreisgeschäftsführerin Andrea Estner ging auf das gute Miteinander in der 147-köpfigen Ortsgruppe ein. Das Jahr 2016 sei erfolgreich gewesen, und es gebe vieles, über das sie sich freue. Als Erfolge nannte Estner die Fortschritte bei der Mütterrente und den Mindestlohn.

Urkunden für ihre langjährige Mitgliedschaft gab es bei der Feier für Karl Dehm, Brigitte Rößler, Wilhelm Warta und Juliane Huber. In Abwesenheit ehrte die Ortsgruppe außerdem Cornelia Löffler, Peter Grüneis, Frieda Maurer und Hannelore Meyer. Ein Rückblick in Bildern sowie Geschichten, Sketche und Weihnachtslieder füllten den weiteren Abend, bevor Martin Fröhner zum Abschluss als Dank an alle Ehrenamtlichen Reinhard Meys „Hab Dank für deine Zeit“ sang.

pm